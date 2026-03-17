Jääkiekon SM-liigan päätöskierroksella on valtavat panokset tiistaina. Jännittävän kierroksen tapahtumia voi seurata Hockey Night 360 -lähetyksessä MTV Katsomossa ja myös ilmaiseksi MTV Sub -kanavalla tänään kello 18 alkaen.

Pudotuspeleihin oikeuttavista sijoista (1–12) varmistuneita ovat vasta Tapparan paikka runkosarjan voittajana sekä Ässien 8. sija.

Muualla sarjataulukossa (alla) panokset ovat valtavat:

– KooKoo ja SaiPa mittelevät kakkospaikasta.

– Ilves, Lukko, KalPa ja JYP taistelevat 4. sijasta ja suorasta paikasta puolivälieriin.

– Kiekko-Espoo, HIFK ja Pelicans ratkaisevat sijat 9–11.

– HPK tai TPS saa viimeisen pudotuspelipaikan.