Japanin miehille suunnatuilla festareilla osallistujat ovat pukeutuneet vain valkoisiin, pakarat paljastaviin lannevaatteisiin.
Japanin keskiosassa, Aichin prefektuurissa järjestetään miehille suunnatut festivaalit, jotka juontavat juurensa yli 1 200 vuoden taakse. Tuolloin muinaisen alueen kuvernöörin kerrotaan tehneen puhdistusrituaalin Owari Okunitaman pyhätössä suojellakseen yhteisöään epäonnelta.
Tänä päivänä arviolta 10 000 ihmistä koettaa koskettaa ”onnenpekkaa”, minkä uskotaan ehkäisevän epäonnea.
– Kaaduin kerran ja melkein kuolin, 51-vuotias Makoto Takemoto kertoo.
Tapahtumassa jotkut osallistujat tarvitsevat myös pelastushenkilöstöä, sillä ihmismassan paine on valtava.