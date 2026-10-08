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Divertikkelit voivat puhjeta | MTV Uutiset



Vatsakipu, pahoinvointi ja kuume voivat kertoa tulehduksesta suolessa – näin pienennät riskiä 0:52 Katso myös, miten sinun pitäisi oikeasti kakata! Julkaistu 08.10.2026 09:22 Kati Hyttinen Suolen seinämään voi iän myötä tulla muutoksia, jotka saattavat toisinaan tulehtua kivuliaasti. Ruokavaliolla on riskin pienentämisessä suuri merkitys. Divertikuloosi on suolistosairaus, jossa suolen seinämään muodostuu umpipusseja eli divertikkeleitä. Divertikkeleiden muodostumiseen vaikuttavat muun muassa ummetustaipumus, ylipaino, tupakointi, vähäkuituinen ruokavalio sekä vähäinen liikunta. Merkittävin riskitekijä on kuitenkin ikä. – Jopa puolella 60 vuotta täyttäneistä suomalaisista on divertikkeleitä. Kyseessä on siis hyvin yleinen sairaus, Suolistosairaudet ry:n sosiaali- ja terveysturvan asiantuntija Elisa Arvola kertoo tiedotteessa. Lue myös: Katse vessanpönttöön: Kuusi hälyttävää merkkiä, joista kannattaa kertoa lääkärille Terveyskirjaston mukaan oireet ilmenevät erilaisina "ruoansulatushäiriöinä" eli epäsäännöllisenä vatsan toimintana, ummetuksena, ilmavaivoina tai vatsakipuna, joka pahenee syömisen jälkeen ja helpottaa ulostamisen tai ilmavaivojen myötä. Oireet ovat usein samantyyppisiä kuin ärtyvässä suolessa. Lue myös:

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Voi aiheuttaa kovaa kipua ja pahoinvointia

Toisinaan divertikkelit tulehtuvat, ja tällöin puhutaan divertikuliitista tai divertikuloosista, eli suolen umpipussitaudista.

Tällöin esiintyy yleensä vasemmalla alavatsalla päiväkausia kestävää kipua ja mahdollisesti lämpöä tai kuumetta. Lisäksi voi esiintyä ruokahaluttomuutta, suolen toiminnan muutoksia, pahoinvointia, ummetusta tai ripulia.

Vakavimmissa tapauksissa suolen seinämä voi puhjeta. Se voi johtaa pikaista hoitoa vaativaan vatsakalvotulehdukseen.

– Sekä divertikuloosin omahoidossa ja divertikuliitin ennaltaehkäisyssä osuutensa on ruokavaliolla, mutta sillä ei täysin pystytä ehkäisemään divertikkeleiden muodostumista. Ensisijaista on kuitupitoinen ja runsaasti kasviksia sisältävä ruokavalio, jolla pyritään hoitamaan ja ehkäisemään ummetusta, Arvola kertoo tiedotteessa.

Vatsakipu voivat kertoa tulehduksesta suolessa.Shutterstock

Milloin leikataan?

Enemmistö divertikuloosia sairastavista ei koskaan tarvitse leikkaushoitoa. Myöskään sairastettu divertikuliitti ei suoraan anna aihetta leikkaushoitoon.

Leikkausta voidaan harkita, jos divertikuliitti uusii tiheästi, useamman kerran vuodessa, tai tulehdusten välilläkin on hankalia vatsaoireita.

Divertikuliitti esiintyy lähes aina sigmasuolen alueella. Jos leikkaushoitoon päädytään, ainoa tehoava leikkausmuoto on sigmasuolen poisto ja katkaistujen suolen päiden yhdistys, joka yleensä tehdään tähystyskirurgisesti eli laparoskooppisesti.

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Valtaosa divertikuloosin takia leikatuista saa Suolistosairaudet ry:n Arvolan mukaan leikkaushoidosta helpotuksen oireisiinsa.

Vatsakipujen taustalla voi kuitenkin olla useita päällekkäisiä syitä, hän huomauttaa tiedotteessa.

– Divertikuloosin aiheuttamat oireet voivat joskus sekoittua ummetuspainotteiseen IBS:ään eli ärtyvän suolen oireyhtymään, varsinkin, jos tähystystä ei ole tehty, Arvola selvittää.

Leikkaus hoitaakin vain sigmasuolen alueen divertikuloosista johtuvia vaivoja, joten muut vatsakivun aiheuttajat voivat edelleen aiheuttaa oireilua.

5.–11. lokakuuta 2026 vietetään Divertikuloosiviikkoa. Tavoitteena on lisätä tietoisuutta sairaudesta ja sen vaikutuksista elämänlaatuun.

Milloin hoitoon? Aina kun ilmaantuu voimakkaita vatsakipuja, on syytä hakeutua viivyttelemättä hoitoon. Jos lievempää, jatkuvaa vatsakipua esiintyy parin päivän ajan ja se haittaa elämää, on syytä hakeutua lääkäriin päivän parin sisällä. Jos vatsakipuun liittyy lämpöilyä tai kuumetta tai se voimistuu, on syytä hakeutua lääkäriin saman päivän aikana. Siinä vaiheessa ei yleensä tiedetä, johtuvatko oireet umpipussitulehduksesta vai jostain muusta vatsan alueen sairaudesta. Umpipussitulehduksessa esiintyy tavallisesti kipua ja paineluarkuutta vasemmalla alavatsalla ja veren tulehdusarvo CRP kohoaa. Jo syntyneet suolen umpipussit eivät katoa, mutta tulehdusta ja muita lisätauteja voidaan todennäköisesti ehkäistä kuitupitoisella ruokavaliolla ja ummetuksen tehokkaalla hoidolla. Lähde: Terveyskirjasto.

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