Suolen seinämään voi iän myötä tulla muutoksia, jotka saattavat toisinaan tulehtua kivuliaasti. Ruokavaliolla on riskin pienentämisessä suuri merkitys.
Divertikuloosi on suolistosairaus, jossa suolen seinämään muodostuu umpipusseja eli divertikkeleitä.
Divertikkeleiden muodostumiseen vaikuttavat muun muassa ummetustaipumus, ylipaino, tupakointi, vähäkuituinen ruokavalio sekä vähäinen liikunta. Merkittävin riskitekijä on kuitenkin ikä.
– Jopa puolella 60 vuotta täyttäneistä suomalaisista on divertikkeleitä. Kyseessä on siis hyvin yleinen sairaus, Suolistosairaudet ry:n sosiaali- ja terveysturvan asiantuntija Elisa Arvola kertoo tiedotteessa.
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Terveyskirjaston mukaan oireet ilmenevät erilaisina "ruoansulatushäiriöinä" eli epäsäännöllisenä vatsan toimintana, ummetuksena, ilmavaivoina tai vatsakipuna, joka pahenee syömisen jälkeen ja helpottaa ulostamisen tai ilmavaivojen myötä. Oireet ovat usein samantyyppisiä kuin ärtyvässä suolessa.