Teini-ikäisenä saatu diagnoosi Crohnin taudista pelotti, mutta nykyään Jere Ikonen pärjää sairautensa kanssa melko hyvin.
Jere Ikosen Crohnin taudin jäljille päästiin ensimmäistä kertaa hammaslääkärissä.
– Hammaslääkäri kiinnitti huomiota suun oireisiin. Minulla oli tosi punaiset ikenet. Hän totesi, että tämä ei ole ihan perinteistä ientulehdusta tai muuta vastaavaa ja laittoi asioita eteenpäin, Jere kertoi Viiden jälkeen -lähetyksessä.
Crohnin tauti todella voi olla yhteydessä esimerkiksi ientulehdukseen ja aftoihin. Taudin aiheuttamia suumuutoksia voi esiintyä jopa vuosia ennen suolisto-oireita, ja osa potilaista tulee tutkimuksiin hammaslääkärin lähettäminä.
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Jerellä oli ollut myös vatsavaivoja, joille ei löytynyt syytä. Jatkotutkimusten ja tähystyksen kautta vahvistui virallinen diagnoosi, Crohnin tauti.
"Kova paikka"
Jere, joka oli diagnoosin saadessaan 14-vuotias, ei ollut aikaisemmin kuullutkaan koko sairaudesta.
– Kun sain tietää, että kyseessä on pitkäaikaissairaus eikä sille ole pysyvää parannuskeinoa, niin oli se kova paikka. Pelkäsin, miten se tulee vaikuttamaan elämässäni.