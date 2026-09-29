Teini-ikäisenä saatu diagnoosi Crohnin taudista pelotti, mutta nykyään Jere Ikonen pärjää sairautensa kanssa melko hyvin.

Jere Ikosen Crohnin taudin jäljille päästiin ensimmäistä kertaa hammaslääkärissä.

– Hammaslääkäri kiinnitti huomiota suun oireisiin. Minulla oli tosi punaiset ikenet. Hän totesi, että tämä ei ole ihan perinteistä ientulehdusta tai muuta vastaavaa ja laittoi asioita eteenpäin, Jere kertoi Viiden jälkeen -lähetyksessä.

Crohnin tauti todella voi olla yhteydessä esimerkiksi ientulehdukseen ja aftoihin. Taudin aiheuttamia suumuutoksia voi esiintyä jopa vuosia ennen suolisto-oireita, ja osa potilaista tulee tutkimuksiin hammaslääkärin lähettäminä.

Jerellä oli ollut myös vatsavaivoja, joille ei löytynyt syytä. Jatkotutkimusten ja tähystyksen kautta vahvistui virallinen diagnoosi, Crohnin tauti.

"Kova paikka"

Jere, joka oli diagnoosin saadessaan 14-vuotias, ei ollut aikaisemmin kuullutkaan koko sairaudesta.

– Kun sain tietää, että kyseessä on pitkäaikaissairaus eikä sille ole pysyvää parannuskeinoa, niin oli se kova paikka. Pelkäsin, miten se tulee vaikuttamaan elämässäni.