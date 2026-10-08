Hapankaali on superterveellinen perinneherkku. Näin teet itse onnistuneesti hapankaalia tai kimchia.
Huomenta Suomessa perehdyttiin fermentoinnin saloihin. Fermentointi tarkoittaa erilaisten raaka-aineiden hapattamista.
– Se on vanhan kansan säilöntämuoto. Maitohappokäymisen avulla on säilötty tuotteita. Se ei ole ihan nopea prosessi, mutta onnistuu kotikeittiössäkin, Maa- ja kotitalousnaisten ruoka-asiantuntija Janita Kylänpää kertoi lähetyksessä, lokakuussa 2025.
Kylänpään mukaan periaatteessa kaikkia kasviksia voi fermentoida. Hapankaaliin käytetään perinteisesti valkokaalia, kun taas korealaiseen kimchiin kyssäkaalia.
Tärkeintä hapankaalin valmistamisessa on Kylänpään mukaan hyvä hygienia.
– Suurin epäonnistumisen paikka on se, jos sinulla on likaiset kädet, likaiset työvälineet tai likainen astia, johon hapankaalin säilöt.
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Tutkitut terveyshyödyt
Hapankaalilla, kuten korealaisella kimchilla, on tutkitusti suotuisat vaikutukset suoliston terveyteen sekä painonhallintaan. Loppuvuodesta 2024 Journal of Functional Foods -alustalla julkaistun tutkimuksen tuloksia esitteli aiemmin muassa ruotsalaislehti Aftonbladet.