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Huomaamaton vieras elimistössä voi selittää vaivat – näin tunnistat helikobakteerin

8:48 Vatsan näkymätön vitsaus helikobakteeri voi altistaa vakaville sairauksille. Haastattelussa Terveystalon vastaanottopalveluiden johtava lääkäri Aki Äijälä.

Julkaistu 29.06.2026 18:56

Ylävatsaa polttelee, maha täyttyy oudosti ja väsyttää ilman selvää syytä. Taustalla voi olla helikobakteeri, jota moni kantaa elimistössään huomaamattaan. Mistä sen tunnistaa, ja milloin kannattaa huolestua? Helikobakteeri voi asua monella elimistössä jopa vuosia aiheuttamatta minkäänlaisia vaivoja tai ongelmia. Joskus se voi kuitenkin johtaa vakaviin sairauksiin. Terveyskirjaston mukaan helikobakteeritartunta saadaan usein lapsuudessa, todennäköisesti perheenjäseneltä. Bakteerin tartuntareitit tunnetaan huonosti, mutta infektio levinnee ihmisestä toiseen todennäköisimmin suusta suuhun tai mahanesteen välityksellä oksentelun ja pulauttelun kautta. Helikobakteeri-infektio on yhteydessä myös huonoon hygieniaan. Siksi kehitysmaissa noin 80 prosentilla aikuisista on helikobakteeri. Suomessa vanhemmissa ikäluokissa, jotka viettivät lapsuutensa vähemmän hygieenisissä oloissa, yli puolelta löytyy helikobakteeria. 50–70-vuotiaista sitä löytyy noin neljäsosalla ja vuoden 1990 jälkeen syntyneistä vähemmän kuin yhdellä kymmenestä. Maahanmuuttajilla helikobakteeria esiintyy lähes iästä riippumatta noin 70 prosentilla. Helikobakteeri-infektio on useimmiten oireeton. Lue myös: Maria luuli oireitaan keski-iäksi, lääkäri syytti elintapoja – verikoe paljasti jotain aivan muuta Voi levitä näissä tilanteissa Terveystalon vastaanottopalveluiden johtava lääkäri kertoo, että koska helikobakteerin olemassaolosta ei välttämättä itse tiedä, sitä voi levittääkin huomaamattaan.

Aki Äijälä

– Esimerkiksi jos tulee toisen ihmisen oksennusta siivottua ja sitä onnistuu päätymään vaikkapa käsien välityksellä omaan suuhun, sillä se tartunta tulee. Siitäkin on näyttöä, että tartunnan voi saada syljen välityksellä. Siinä ehkä tyyppiesimerkki on pienten lasten kohdalla saman lusikan käyttäminen ja tilanne, jossa aikuinen syöttää lasta, Äijälä listaa Huomenta Suomen haastattelussa.

Myös ulosteperäisesti bakteerin voi Äijälän mukaan saada. Siksikin käsien pesu vessassa käynnin jälkeen on ensiarvoisen tärkeää.

Lähikuvassa bakteeriyhdyskunta 3D-renderöitynä.

Vaarattomat ja vakavat seuraukset

Terveyskirjaston mukaan helikobakteeri-infektio on useimmiten oireeton. Osalla voi esiintyä ylävatsavaivoja ja vatsan polttelua ja nopeaa täyttymisen tunnetta.

Aki Äijälä kertoo, että jos oireet eivät taltu ruokavalion säätämisellä ja happoja poistavilla lääkkeillä, ryhdytään miettimään, mikä muu voisi pitää oireita yllä.

Sitä, kenellä elimistöön päätynyt helikobakteeri aiheuttaa oireita, on Äijälän mukaan vaikea ennustaa.

– Varmasti ainakin puolet on sellaisia, joilla bakteeri asuu, eikä siitä tunnu olevan minkäännäköistä haittaa ainakaan sillä hetkellä. Sitä, tuleeko vuosikymmenien kuluessa jotakin haittaa, on vaikea ennustaa etukäteen, Äijälä arvioi.

Taudin kehittymisessä olennaista on Äijälän mukaan aika.

– Kun helikobakteeri asuu mahan limakalvossa, se tekee sinne jatkuvan pienen tulehduksen. Mitä pidempään tulehdus siellä muhii, sitä todennäköisempää on, että jossain kohdassa voi tulla mahanhaava tai ylävatsa alkaa kipuilla. Tupakointi nopeuttaa sairastumista ja tuo esiin helikobakteerin ongelmia.

Helikobakteeri voi aiheuttaa muun muassa närästystä.Shutterstock

Pahin vaihtoehto on syöpä

Pahimmillaan helikobakteeri-infektio voi lisätä mahahaavan ja mahasyövän riskiä. Äijälän mukaan helikobakteerin saaneilla on yhden prosentin riski siihen, että jossain kohtaa loppuelämän aikana kehittyy mahasyöpä.

– Kymmeniä vuosia sitten mahasyöpä oli Suomessakin varsin yleinen syöpä, mutta tällä hetkellä se on tippunut hyvin pitkälti alaspäin listalla juuri siksi, että monet asiat ovat yhteiskunnassa muuttuneet. Esimerkiksi elintarvikehygieniassa on tehty hyvin isoja loikkia parempaan suuntaan.

Kantajuutta ei voi tietää

Sitä kantaako itse helikobakteeria, ei voi tietää ilman testausta – eikä siitä Äijälän mukaan kannata olla huolissaankaan.

– Aina kun löydetään ihmiseltä helikobakteeri, se hoidetaan pois, jos se vain on hoidettavissa. Ihan kaikkia ei pystytä hoitamaan jostakin syystä, mutta valtaosa onnistuu kyllä. Tällä hetkellä vahva tieto viittaa siihen suuntaan, että helikobakteeri kannattaa ihmisestä häätää pois, jos se löydetään.

Bakteeri taltutetaan kahdella tai useammalla samanaikaisella antibioottikuurilla. Potilaalle annetaan lisäksi mahahappoja neutraloivia lääkitys.

– Suomessa käytetään viikon mittaista hoitokuuria, ja sillä suurin osa pääsee eroon helikobakterista. Joskus joudutaan toistamaan kuuri vielä hieman erilaisena uudestaan siihen perään, mutta näin sitten päästään hyvin eroon.

Helikobakteeri voidaan Terveyskirjaston mukaan todeta elimistöstä muun muassa verokokeella, hengitystestillä, ulostenäytteestä ja vatsalaukusta otetusta koepalasta.

Yhä maailmanlaajuinen huoli

Keväällä julkaistiin useita tutkimuksia ja kansainvälisiä suosituksia, joissa painotettiin helikobakteerin merkitystä vakavien sairauksien taustalla.

WHO:n alainen kansainvälinen syöväntutkimuslaitos IARC julkaisi maaliskuussa raportin, jossa suositeltiin laajamittaisia "testaa ja hoida" -ohjelmia mahasyövän ehkäisyyn.

Taustalla on se, että helikobakteeri on maailmanlaajuisesti yhä tärkein mahasyövän aiheuttaja ja sen häätäminen voisi vähentää syövän ilmaantuvuutta merkittävästi. Bakteeri aiheuttaa satojatuhansia syöpätapauksia vuosittain.

Tutkimuksen mukaan helikobakteerin häätöhoidosta olisi vielä aiemmin luultua enemmän hyötyä. Bakteerin poistaminen voisi estää jopa lähes 60 % mahahaavoista ja kolmanneksen mahalaukun lymfoomista.

Keväällä uutisoitiin myös mahdollisista läpimurroista. Saksassa kehitettiin uusi lääkeaihio, joka tehostaa antibiootin vaikutusta jopa moninkertaiseksi ja toimii myös resistentteihin kantoihin.

Tutkimuspuolella korostettiin sitäkin, että antibioottiresistenssi on kasvava ongelma, mikä lisää uusien hoitojen tarvetta.

Lisäksi rokotetutkimus etenee, vaikka valmista rokotetta ei vielä ole.

Katso koko haastattelu jutun alussa olevalta videolta. Huomenta Suomen haastattelut löydät myös MTV Katsomosta!

Kati Hyttinen MTV Uutiset Kati Hyttinen työskentelee MTV Uutisissa Lifestyle-toimituksessa, uutisdeskissä ja Huomenta Suomen suunnittelussa, joissa hän seuraa ajankohtaisia asioita ja ilmiöitä. Hän on erikoistunut muun muassa terveys-, ympäristö-, luonto- ja eläinaiheisiin. Voit lähettää juttuvinkkejä Katille osoitteeseen kati.hyttinen@mtv.fi.

Näin tunnistat helikobakteerin | MTV Uutiset