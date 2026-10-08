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Sushi silakasta – suomalainen vastine japanilaiselle sardiinille | Resepti | Makuja | MTV Uutiset

Lifestyle Makuja Etusivu Ruokauutiset Reseptit Reseptihaku Huomenta Suomi -reseptit Mikko kokkaa Etusivu Ruokauutiset Reseptit Reseptihaku Huomenta Suomi -reseptit Mikko kokkaa Sushi silakasta – suomalainen vastine japanilaiselle sardiinille MTV Julkaistu 08.10.2026 07:48 MTV LIFESTYLE Kotimainen silakkamme on suorastaan täydellinen pohjoinen vastine japanilaiselle sardiinille, sanoo kalakokki Roy Norro. Tällä ammattikeittiöiden tekniikalla nostat suomalaisen silakan aivan uudelle tasolle kunnioittaen samalla raaka-aineen ominaisuuksia. Voit tarjota korunkauniit silakkafileet sellaisenaan sashimi-tyyliin tai tehdä nigireitä. Resepti: Roy Norro/ Kalaruoka.fi Iwashi-tyyliset silakat sushiin 200 g mahdollisimman tuoreita silakkafileitä

n. litra jäävettä (ensihuuhtelu)

n. 0,5 dl hienoa merisuolaa (jodioimatonta) Etikkaliemi 1 dl riisiviinietikkaa

0,5 dl vettä

pala kombua (valinnainen) Tare -kastike 0,5 dl soija

0,5 dl mirin

0,5 dl sake / valkoviini

0,5 dl hunaja Valmistusohje Jäävesihuuhtelu: Huuhtele nahalliset silakkafileet: Laita ne kulhoon, peitä jääkylmällä vedellä ja anna seistä noin 10–15 minuuttia. Tämä varmistaa varmistaa raikkaan lopputuloksen. Valuta ja kuivaa huolellisesti talouspaperilla. Tare-kastikkeen keittäminen: Mittaa kastikkeen ainekset pieneen kattilaan. Keitä noin puoleen haluamastasi rakenteesta riippuen. Siirrä sivuun jäähtymään. Suolaus (Beta-jio): Lado kuivatut silakkafileet laakeaan astiaan ja ripottele todella reilusti hienoa merisuolaa (ripottele suolaa myös vuoan pohjalle). Anna suolautua 20–30 minuuttia. Suola vetää kalasta ylimääräisen kosteuden ja kiinteyttää rakenteen. Huuhtele suola nopeasti pois kylmällä vedellä ja kuivaa fileet huolellisesti.

Etikkakylpy (Su-jime): Sekoita riisiviinietikka ja vesi (sekä halutessasi kombu-merilevä). Upota suolatut fileet liemeen 10–15 minuutiksi. Hapon on tarkoitus kypsyttää ja vaalentaa kalan pintaa, mutta ytimen tulee jäädä vielä mehukkaaksi. Nosta kalat liemestä ja kuivaa ne jälleen huolellisesti talouspaperilla.

Koristeleikkaus: Trimmaa fileiden reunat erittäin terävällä veitsellä ja leikkaa myös ohuesti selkäevä keskeltä pois; samalla file leikkaantuu pitkittäin puoliksi. Tee sitten nahkapuolelle pieniä viiltoja siten, että vain nahka katkeaa hieman.

Sively ja liekitys (Aburi): Aseta täysin kuivatut fileet lämpöä kestävälle alustalle nahkapuoli ylöspäin (tämän voi tehdä myös suoraan riisin päällä, jos teet nigireitä). Sivele fileiden pintaan pullasudilla ohut kerros jäähtynyttä tare-kastiketta. Pyyhkäise fileiden pintaa kaasupolttimella juuri sen verran, että kastikkeen sokeri hieman karamellisoituu, kalan oma rasva nousee pintaan ja nahka saa kauniin paahteisen värin.

Tarjoilu: Tarjoile liekitetyt iwashi-tyyliset silakat sellaisenaan (sashimi) esimerkiksi hienoksi raastetun inkiväärin ja kevätsipulin kera, tai nosta ne sushiriisipallojen päälle täydellisiksi nigireiksi. Nauti heti!