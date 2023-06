Katse vessanpönttöön: Kuusi hälyttävää merkkiä, joista kannattaa kertoa lääkärille

Ulosteen ulkomuotoon vaikuttaa se, mitä ihminen syö ja mitä hänen elämässään on meneillään. Esimerkiksi ruokavalio, fyysinen aktiivisuus, veden kulutus ja lääkitys vaikuttavat suolen liikkeisiin, luettelee eläkkeelle jäänyt gastroenterologi M. Nuri Kalkay Huffington Postille .

Jokainen tuntee parhaiten oman suolensa normaalin toiminnan . Jos pöntöllä huomaa seuraavia muutoksia, on syytä hakeutua lääkärin pakeille.

1. Hyvin tumma tai tervamainen uloste

Jos ulosteen väri on ennemmin mustaa kuin tummaruskeaa, on syytä huoleen. Musta uloste eli meleena on merkki runsaasta verenvuodosta ruoansulatuskanavan yläosassa, esimerkiksi ruokatorvessa, mahalaukussa tai ohutsuolessa.