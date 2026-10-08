Kesko rahoittaa Pohjoismaissa tekemäänsä yrityskauppaa osakeannilla.
Kaupan alan yritys Kesko suunnittelee 500–700 miljoonan euron merkintäosakeantia, joka koskee yhtiön B-osakesarjaa. Anti liittyy kesäkuun puolivälissä julkaistun yrityskaupan rahoittamiseen.
Kesko kertoi kesäkuussa ostavansa Dahlin toiminnot Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa ranskalaisyhtiö Saint-Gobainilta. EU-komissio ilmoitti syykuun lopulla hyväksyneensä kaupan ehdoitta.
Keskolla on kaksi osakesarjaa, ja osakeannissa tarjottaisiin merkittäväksi vain B-sarjan osakkeita.
Kesko on kutsunut lokakuun lopulle ylimääräisen yhtiökokouksen antamaan valtuutuksen osakeannille.