- Esivalmistelut: Valuta silakat, oliivit ja chilit liemistään. Jos käytät pitkiä peperoneja, leikkaa ne hieman reilun sentin mittaisiksi, sopiviksi suupaloiksi. Kokonaiset säilötyt jalapeñot voi viipaloida hieman paksummiksi renkaiksi tai veneiksi.
- Vartaiden kokoaminen: Ota cocktailtikku ja pujota siihen ensimmäisenä oliivi. Lisää seuraavaksi sievä, rullattu pala kalaa ja lopuksi pala jalapeñoa tai peperonia tuomaan hapokkuutta ja kevyttä potkua.
- Kalan pujottaminen: Taita nahaton ceviche-silakkafilee kauniisti rullalle tai siksak-kuvioon ja pujota se tikun päähän. Suutarinlohta käytettäessä nahka tuo vartaisiin upean kiillon, ja sen tuttu, perinteinen makuprofiili leikkii hienosti yhteen chilin ja oliivin kanssa. Suutarinlohirullan voit leikata puoliksi, niin se sopii paremmin tikkuun.
- Viimeistely ja tarjoilu: Asettele valmiit Gilda-vartaat laakealle tarjoiluvadille. Valuta niiden päälle reilulla kädellä laadukasta oliiviöljyä, joka nivoo maut yhteen. Viimeistele annos ripottelemalla pinnalle hienonnettua ruohosipulia ja tarjoile heti kylmän juoman kera!