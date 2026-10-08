Edmontonin Kasperi Kapanen iski maalin ja Anaheimin kapteeni Mikael Granlund syötti yhden, kun Oilers otti Ducksista 5–2-vierasvoiton.
Granlund on kasannut kolmessa ottelussa yhtä monta pistettä. Torstaiaamun ottelussa hän järjesti ankkojen avausmaalin sähäkin liikkein tarjoamalla maalin takaa alustuksen Beckett Sennecken avausmaalin.
1:29Tarjoilu pelaa: Mikael Granlund iski maalin takaa pelisilmää (NHL.comin kuvaa)
Anaheimin 2–0-johto jäi historiaan toisessa erässä, kun Connor McDavid murtautui Anaheimin puolustuksen keskelle ja tarjosi rystysyötön Kapaselle, joka naulasi suoraan syötöstä 2–2-tasoituksen.
Ottelun loput maalit iski Oilers. Anaheim vaihtoi päätöserässä maalivahti Lukas Dostalin tilalle Ville Husson, joka onnistui pitämään omalta osaltaan nollat.
Yön muissa otteluissa Washington voitti Pittsburghin 5–3 ja Winnipeg Coloradon 3–2. Niin Penguinsin Ville Koivunen, Winnipegin Brad Lambert kuin Coloradon Artturi Lehkonenkin jäivät vaille tehopisteitä.