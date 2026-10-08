Sami Saikkonen ja Karita Tykkä saapuivat Lapin sota -kutsuvierasensi-iltaan.

Aku Louhimiehen ohjaama Lapin sota -elokuva saa ensi-iltansa lokakuun 23. päivä. Keskiviikkona 8. lokakuuta järjestettiin elokuvan kutsuvierasensi-ilta Helsingin Tennispalatsilla.

Punaiselle matolle lipui tanssija-koreografi ja nykyään myös lennon­opettaja Sami Saikkonen, 59, yhdessä hyvinvointiyrittäjä Karita Tykän, 50, kanssa.

Pariskunta vahvisti keväällä seurustelevansa. He ovat jakaneet somessa otoksia toisistaan, mutta edustivat nyt ensimmäistä kertaa yhdessä.

Sami Saikkonen ja Karita Tykkä yhdessä punaisella matolla.All Over Press

MTV Uutiset on mukana paikalla Helsingissä seuraamassa elokuvan vastaanottoa. Katso lähetys punaiselta matolta täältä!

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