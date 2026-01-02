Tähystystutkimukset jännittävät ja jopa pelottavat osaa potilaista etukäteen, mutta loppujen lopuksi gastroskopia eli mahalaukun tähystys on nopeasti ohi ja sujuu valtaosalla potilaista mutkitta.

Gastroskopiassa eli mahalaukun tähystystutkimuksessa tutkitaan ruokatorvi, mahalaukku ja ohutsuolen alkuosa.

Tutkimus voi olla tarpeen esimerkiksi, jos potilaalla epäillään keliakiaa tai jos oireena on pitkittynyt närästys, joka ei helpotu happosalpaajalääkityksellä.

Myös nielemisvaikeus, toistuva oksentelu, tarkoitukseton laihtuminen tai mahasuolikanavan verenvuotoon viittaavat oireet voivat vaatia tähystystutkimusta.

Muun muassa veriset oksennukset tai mustat ulosteet voivat viitata siihen, että ruoansulatuskanavan yläosassa on verenvuotoa. Verenvuotoa voivat aiheuttaa esimerkiksi vuotava mahahaava, ruokatorven suonikohjut tai raju ruokatorvitulehdus.

Lisäksi anemia, jolle ei löydy syytä, on peruste gastroskopiaan.

Tutkimus tehdään taipuisalla tähystimellä, joka on noin lakupötkön paksuinen. Tähystinletkun kärjessä on kamera, jonka kuva välittyy suurentavalle monitorille.

Paikalla tutkimuksessa ovat tähystyksen tekevä lääkäri ja avustaja.

Nopea tutkimus, joka onnistuu usein ilman lääkitystä

Ennen gastroskopiaa terveydenhuollosta saa ohjeet tutkimukseen valmistautumiseen. Tyypillisesti ennen tutkimusta tulee olla syömättä ja juomatta 4–6 tuntia.

Mahalaukun ruokajäämät estävät näkyvyyttä ja heikentävät siten tutkimuksen diagnostista tarkkuutta.

– Paasto on myös merkittävä turvatekijä. Jos potilas yökkää tutkimuksen aikana, eikä mahalaukku ole tyhjä, voi mahalaukun sisältöä päätyä keuhkoihin. Tämä voi olla vaarallista, kertoo gastroenterologisen kirurgian erikoislääkäri Taina Nykänen Mehiläisestä.

– Kun puhutaan diagnostisesta tutkimuksesta, on kesto joitain minuutteja. Jos potilaalla ei ole voimakasta yökkäysrefleksiä, onnistuu letkun nieleminen yleensä ensiyrityksellä.

Ennen tutkimusta nieluun voidaan suihkuttaa spray-puudutetta, joka vähentää yökkäysrefleksiä.

"Voi tuntua epämiellyttävältä"

Tutkimuksen onnistumiseksi valtaosalle potilaista riittää kattava tieto gastroskopian etenemisestä ja siitä, ettei mitään tehdä väkisin. Osa tarvitsee rauhoittavaa lääkettä.

Gastroskopian aikana tähystimen kautta pumpataan ilmaa mahalaukkuun, jotta mahalaukku saadaan täyttymään ilmapallon tapaan.

– Se voi tuntua epämiellyttävältä ja olo voi olla täyteläinen, mutta riittävä ilmatäyttö takaa sen, että rakenteet avautuvat ja tutkimuksessa nähdään kaikki pinnat ja poimut, Nykänen kertoo.

Juttu on julkaistu alun perin marraskuussa 2024.

