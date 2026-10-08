SM-liigan pohjalla kyntävä KooKoo kengitti keskiviikkona Jouko Myrrän päävalmentajan paikalta. Tilalle saapuu kymmenen vuotta sitten viimeksi SM-liigassa valmentanut Kai Suikkanen yhdessä apuvalmentaja Marko Virtasen kanssa. Huomenta Suomen Kiekkoraadissa pohdittiin tapahtumien kulkua.

MTV Urheilun asiantuntijan Karri Kiven suuhun jäi tapauksesta hieman epämiellyttävä maku.

– Kiinnostaisi tietää, millainen se prosessi on ollut, että Kouvolaan on tuossa tilanteessa saatu valmentaja. Niitä ei ole ihan kauheasti ollut markkinoilla. Suikkasesta mietin ensin, että ohhoh, nyt on kaivettu naftaliinista, mutta sitten taas Suikkanen oli viime kaudella pelastamassa Slovakiassa joukkuetta putoamiselta ja sitä edellisellä kaudella mestaruus Italiassa. Annetaan Kaitsulle ilman muuta mahdollisuus, MTV Urheilun tuottaja Jukka Lohva arvioi.

KooKoo on hävinnyt kauden kaikki kymmenen otteluaan. Uusi valmennusjohto pääsee kääntäämään kurssia ensimmäisen kerran perjantaina, kun KooKoo isännöi sarjassa toisena olevaa Jukureita.

– Yllättävän epämiellyttävä jälki jäi tuosta potkuhässäkästä. En tiedä, oliko sattumaa, että Jouko Myrrä heitti siinä vielä, että ei ollut korulauseita eikä kiitoksia ja aika tyly lähtö. No, nehän on vähän erilaisia kuin sellaiset kukkapuska käteen -tilaisuudet. Usein se on mukavampaakin, että mahdollisimman nopeasti ohi vain, hakea kamat ja kotiin, MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi sanoi ja viittasi Myrrän kommentteihin Ylen haastattelussa.

11:20