Jättimäinen datakeskus palaa Venäjällä.
Venäjän suurimman Yandex-datakeskuksen väitetään joutuneen yöllä droonihyökkäyksen kohteeksi Rjazanin alueella sijaitsevassa Sasovon kaupungissa, kertoo ukrainalaismedia Kyiv Independent.
Yandex on valtava tietotekniikka-alan yritys. Se ylläpitää muun muassa Venäjän suurinta hakukonetta. Sen suurimmassa datakeskuksessa kerrotaan olevan kymmeniä tuhansia palvelimia.
Datakeskusalueella on raportoitu tulipalosta. Yritys vahvistaa, että datakeskuksen alueella on ilmennyt ongelmia muun muassa sähkönsyötössä. Myös Yandexin pilvipalveluissa on todettu häiriöitä. Se ei ole kuitenkaan kertonut, mistä häiriöt johtuvat.
Aktiivisesti Ukrainan sodasta ja Venäjästä raportoiva ukrainalainen Telegram-kanava Exilenova+ jakoi kuvakaappauksen Yandexin sivuilta. Siinä puhutaan "sähkönsyötön häiriöstä" datakeskuksessa.
Kyiv Independentin mukaan aivan Yandexin datakeskuksen läheisyydessä sijaitsee myös puolustusteollisuuteen liittyviä tehtaita. On toistaiseksi epäselvää, mihin drooni-isku on varsinaisesti kohdistettu.