Vessaan pääsy festivaaleilla tai konsertissa voi olla joskus todellinen ongelma.

Monille suolistosairauksista kärsiville nopea pääsy wc:hen on liikkumisen edellytys.

Kahdeksan eri yhdistyksen jäsenetu Vessapassi tuo helpotusta passin haltijoille jälleen tänä kesänä, Suolistosairaudet ry kertoo tiedotteessaan.

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Vessapassi on käytössä yli 60 tapahtumassa eri puolilla Suomea, ja passin haltijoita on noin 20 000.

Vessapassilla voi päästä esimerkiksi jonon ohi vessaan tai saavutettavaan wc-tilaan.

Vessaan voi olla kiire monesta syystä

Vessapassin tarkoituksena on helpottaa vessaan pääsyä kodin ulkopuolella, kun terveydellisistä syistä vessaan on päästävä nopeasti tai usein.

– Näitä syitä ovat esimerkiksi kroonisen suoliston tai rakon toimintaan vaikuttava tai vuotohäiriöitä aiheuttava sairaus tai vamma, tiedotteessa listataan.

Toiveena on saada laajennettua elinpiiriä ja parantaa elämänlaatua terveydellisistä haasteista huolimatta.