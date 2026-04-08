– Tulehdukselliset suolistosairaudet ovat niin sanottuja autoimmuunisairauksia. Siinä meidän oma kehomme aiheuttaa suolistoon tulehduksen ilman, että olisi infektiota aiheuttamassa sitä, kertoo Mehiläisen gastroenterologian valtakunnallinen vastuulääkäri Fredrik Forsström Huomenta Suomen aamussa.
Tulehduksellisten suolistosairauksien nopea lisääntyminen ei selity geneettisillä tekijöillä. Ympäristötekijöiden, suoliston mikrobiomin ja ravinnon muutosten katsotaan olevan lisääntymisen merkittävimmät syyt, kertoo Duodecim.
Forsström listaa ympäristövaikutuksiksi esimerkiksi ruokavalion, tupakoinnin ja antibioottien käytön.
– Nämä ovat pitkäaikaissairauksia eli kroonisia sairauksia, eikä meillä ole niihin vielä sellaisia hoitoja, joilla ne saataisiin täysin parannettua. Useimmiten pystytään kuitenkin hillitsemään oireita ja tulehdusta niin hyvin, että potilaat voivat elää ihan normaalia elämää, Forsström kuitenkin arvioi.
Osa lääkkeistä vaikuttaa paikallisesti suolistossa ja osa immuunijärjestelmään. Joissakin tilanteissa hoitoon voi kuitenkin kuulua myös leikkaus.
Tautien ilmaantuminen painottuu Forsströmin mukaan nuoriin aikuisiin. Yleisimmin IBD puhkeaa 15–30-vuotiailla. Toinen matalampi ilmaantumishuippu on 60 ikävuoden molemmin puolin.
Parhaillaan vietetään IBS-kuukautta. IBS eli ärtyvän suolen oireyhtymä on monelle tuttu ja toisinaan elämää hankaloittava vaiva. Ärtyvän suolen oireyhtymä sekoitetaan toisinaan tulehduksellisiin suolistosairauksiin.
Forsströmin mukaan IBS ei ole sama kuin IBD.
– Se on täysin hyvänlaatuinen, toiminnallinen suolistosairaus, hän kertoo.
Tämän sairauden kohdalla ongelman ajatellaan olevan suoliston ja keskushermoston vuorovaikutuksessa.
– Ärtyvän suolen oireyhtymä ei ole tulehduksellinen eli siinä ei ole tulehdusta suolessa, Forsström kertoo.
IBS:ään liittyy yleensä ulostamiseen liittyvää vatsakipua. Oireisiin voi kuulua myös ulostamistiheyden tai ulosteen koostumuksen muutos, ripuli tai ummetus. Myös vatsan turvotus ja ilmavaivat voivat liittyä IBS:sään.
Lääkärin arviota kannattaa hakea, jos suolen toiminnassa tapahtuu merkittävä muutos tai oireet häiritsevät elämää.
Suolistolla on merkittävä yhteys ihmisen kokonaisterveyteen. Miten Forsström suosittelee huolehtimaan omasta suolistoterveydestä? Mitä ruokia kannattaa välttää?