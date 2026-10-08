Ranskalainen teknologiayhtiö Sesterce suunnittelee valtavaa tekoälykampusta Jämsään entisen Kaipolan paperitehtaan alueelle. Yli 10 miljardin euron hankkeen rakentaminen on tarkoitus aloittaa jo tänä vuonna.
Ranskalainen tekoälyinfrastruktuuriyhtiö Sesterce suunnittelee yli 10 miljardin euron investointia Jämsään Keski-Suomeen. Asiasta kerrotaan yhtiön tiedotteessa.
Sestercen mukaan tarkoituksena on rakentaa Kaipolan entiselle paperitehdasalueelle tekoälyn tarvitsemaa laskentakapasiteettia tuottava kampus.
Yhtiön mukaan hanke työllistäisi rakennusvaiheessa noin 2 000 ihmistä ja valmistuttuaan noin 300. Sesterce kertoo aikovansa suosia rakentamisessa suomalaisia urakoitsijoita ja alihankkijoita.
Rakentamisen on määrä alkaa tänä vuonna. Ensimmäisessä vaiheessa kampuksen suunniteltu sähköteho on 200 megawattia, ja myöhemmin sen on tarkoitus kasvaa 600 megawattiin.
Yhtiö kertoo, että hankkeelle on jo löytynyt ensimmäinen merkittävä asiakas.
Vanha paperitehdas saa uuden käyttötarkoituksen
Sesterce aikoo hyödyntää Kaipolan entisen paperitehtaan olemassa olevaa infrastruktuuria, kuten sähköverkkoa, vesijärjestelmiä ja rakennuksia.
– Yli kuuden vuosikymmenen ajan Kaipolan tehdas tuotti paperia maailmalle. Nyt alueelle suunnitellaan uuden sukupolven teollisuutta, sanoo Sestercen toimitusjohtaja Youssef El Manssouri tiedotteessa.
Yhtiö lupaa myös investoida uuteen uusiutuvan energian tuotantokapasiteettiin Suomessa. Tavoitteena on mahdollistaa yksi megawatti uutta uusiutuvaa sähköntuotantokapasiteettia jokaista kampuksen kuluttamaa megawattia kohden kymmenen vuoden kuluessa käyttöönotosta.