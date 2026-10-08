Maailman villieläinkannat ovat pienentyneet rajusti viime vuosikymmeninä. WWF:n mukaan luontokato voidaan kuitenkin vielä pysäyttää. Suomessa on edessä ratkaiseva päätös luonnon ennallistamisesta.

Maailman seurattujen selkärankaisten villieläinpopulaatioiden koko on pienentynyt keskimäärin yli 70 prosenttia vuodesta 1970 lähtien, ilmenee kansainvälisen luonnonsuojelujärjestö WWF:n Living Planet -raportista.

Suurinta väheneminen on ollut makean veden ekosysteemeissä (–85 prosenttia), seuraavana tulevat maaeläimet (–69 prosenttia) ja merieläimet (–59 prosenttia).

Huomenta Suomen uutisissa vieraillut WWF Suomen suojelujohtaja Elina Erkkilä sanoo, ettei luonnon köyhtymistä ole onnistuttu pysäyttämään. Tilanne ei kuitenkaan ole hänen mukaansa toivoton.

– Meillä on kaikki mahdollisuudet muuttaa suunta. On jo olemassa olevia hienoja esimerkkejä siitä, mikä on toiminut, ja ratkaisut ovat hyvin tiedossa, Erkkilä sanoo.

Tiikereiden suojelussa onnistuttu

Yksi onnistuneista esimerkeistä on tiikereiden suojelu. Niiden populaatiot ovat elpyneet määrätietoisten suojelutoimien ansiosta.