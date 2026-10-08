Perussuomalaiset ohitti kokoomuksen Ylen kyselyssä ensimmäistä kertaa tällä vaalikaudella. Gallup-tutkijan mukaan ohituksella voi olla virhemarginaalia suurempi psykologinen merkitys.

Perussuomalaisten nousu kokoomuksen edelle Ylen tuoreessa puoluekannatusmittauksessa ei yllättänyt tutkimusjohtaja Juho Rahkosta markkina- ja mielipidemittauksia tekevästä Iro Researchista.

Perussuomalaisia kannatti mittauksessa 16,5 prosenttia ja kokoomusta 16,3 prosenttia vastaajista. Oppositiopuolue SDP jatkaa gallupin kärjessä.

Rahkonen arvioi MTV Huomenta Suomen uutisissa, että perussuomalaisten nousun taustalla on puolueen oman poliittisen linjan korostaminen.

– Perussuomalaiset on tehnyt tämän tempun olemalla oma itsensä, Rahkonen sanoo.

Hänen mukaansa puolueet edustavat oikeiston erilaisia suuntauksia.

– Jos kokoomus edustaa maltillista oikeistoa, perussuomalaiset voi huoletta edustaa malttamatonta oikeistoa.

– Suomessa on selvästi tarvetta ja tilausta vähän rouheammalle, ehkä amerikkalaistyyliselle menolle, jossa ei pyydellä anteeksi olemassaoloa. Perussuomalaiset on ikään kuin jenkkiautokansan äänenkannattaja.

"Tietty rajapyykki on nyt ylitetty"

Kokoomuksen ja perussuomalaisten kannatusero on vain 0,2 prosenttiyksikköä, joten se mahtuu mittauksen virhemarginaaliin.

Rahkosen mukaan ohituksella voi kuitenkin olla suurempaakin merkitystä puolueiden kannatuskehitykselle.

– Jos joku puolue menee vähänkään toisen edelle, sillä on psykologinen merkitys. Tietty rajapyykki on nyt ylitetty.