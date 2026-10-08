Kerrostaminen:

Nosta kypsyneet fileet varovasti etikkaliemestä ja kuivaa ne kevyesti talouspaperilla taputellen. Kuori ja viipaloi valkosipulinkynnet aivan ohuiksi siivuiksi. Hienonna lehtipersilja. Lado silakkafileet puhtaaseen lasi- tai muovirasiaan kerroksittain valkosipuliviipaleiden, persiljasilpun ja oliiviöljyn kanssa siten, että hopeinen nahkapuoli jää kauniisti näkyviin.