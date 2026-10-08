Esivalmistelut ja liotus:
Huuhtele silakkafileet kylmässä vedessä: Laita ne kulhoon, peitä jääkylmällä vedellä ja anna seistä jääkaapissa noin tunnin ajan. Jäävesiliotus on ammattilaisten kikka: se poistaa kalan pinnalta epäpuhtauksia, kiinteyttää rakennetta ja varmistaa, että lopputulos on aitojen boqueronesien tapaan kauniin vaalea. Valuta kalat lopuksi hyvin.
Siisti halutessasi silakkafileiden reunat terävällä veitsellä, leikkaa selkäevä irti ja puolita fileet pitkittäin.
Happokypsennys:
Sekoita valkoviinietikka, vesi ja merisuola astiassa (voit vaikka pyöräyttää suolan sekaan sauvasekoittimella). Peitä valutetut fileet reilusti liemellä. Anna kypsyä jääkaapissa noin 3–4 tuntia. Kala on valmista, kun sen rakenne on napakka ja liha on muuttunut läpinäkymättömäksi hapon vaikutuksesta.