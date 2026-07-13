Asiantuntijat kertovat, miksi puuroa kannattaa syödä.
Puuro kuuluu monen suomalaisen ruokavalioon, ja sitä syödään niin kotikeittiöissä kuin joukkoruokailuissakin.
Huomenta Suomessa selvitettiin lokakuussa 2025, miten kaurapuurosta saa tuunattua herkullisen ja terveellisen aterian, ja mitkä ovat puuron terveyshyödyt.
– Puuro on monipuolista, maukasta, helppoa valmistaa ja aika edullistakin. Jos mietitään ravitsemuksellisesti, niin kaurahiutale tai hiutalepuuro ylipäätään tehdään täysjyvästä, ja se on ehdottomasti hyvä juttu, kertoi Raisio-konsernin ravitsemusasiantuntija Marja Vakkuri.
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Kauralla uniikit terveyshyödyt
Uusissa ravitsemussuosituksissakin korostetaan täysjyvän tärkeyttä. Suurin osa suomalaisista syö silti edelleen liian vähän täysjyvää. Marja Vakkuri korostaa täysjyväviljan sisältämän kuidun positiivisia vaikutuksia.
– Se edistää suoliston hyvinvointia ja tutkimusten mukaan ehkäisee myös tiettyjä suolistosairauksia.
Kauran sisältämällä kuidulla, beetaglukaanilla, on tutkitusti paljon terveysvaikutuksia.
Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA on hyväksynyt kauralle ja eritoten kauran beetaglukaanille kolme terveysväittämää: Kauran beetaglukaanit edistävät veren kolesterolitasojen pysymistä normaalina, kauran beetaglukaanin nauttiminen osana ateriaa auttaa vähentämään veren glukoosipitoisuuden kohoamista aterian jälkeen ja kaurajyvän kuitu edistää ulostemassan lisääntymistä.