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Liiketoiminta ja kehitys

Juuri nyt Avaa

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– Jos 300 työpaikkaa realisoituisi Kaipolaan, se olisi aivan mielettömän hieno juttu, Reijula sanoo.

– Kaipolan paperitehtaan lakkauttaminen oli yksi Jämsän viime aikojen suurimmista traumoista. Siellä työskenteli vähän yli 400 ihmistä.

Jämsän kaupunginjohtajan mukaan suunnitteilla oleva datakeskus olisi alueelle valtava piristysruiske, mutta hankkeen toteutuminen vaatii vielä useita päätöksiä.

MTV Uutiset Nyt -sivulle

MTV Uutiset Nyt -sivulle

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Hanke ei vielä maalissa

Hankkeen toteutuminen ei ole vielä kuitenkaan varmaa. Edessä on useita viranomaisprosesseja ja muita ratkaistavia kysymyksiä.