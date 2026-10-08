Jämsän kaupunginjohtajan mukaan suunnitteilla oleva datakeskus olisi alueelle valtava piristysruiske, mutta hankkeen toteutuminen vaatii vielä useita päätöksiä.
Ranskalainen tekoälyinfrastruktuuriyhtiö Sesterce suunnittelee yli 10 miljardin euron investointia Jämsään Keski-Suomeen.
Sestercen mukaan tarkoituksena on rakentaa Kaipolan entiselle paperitehdasalueelle tekoälyn tarvitsemaa laskentakapasiteettia tuottava kampus.
Jämsän kaupunginjohtaja Jori Reijula näkee investointiuutisen merkittävänä mahdollisuutena työllisyyden näkökulmasta.
Suunnitelmien mukaan datakeskus toisi alueelle noin 300 pysyvää työpaikkaa. Lisäksi rakentamisvaiheen aikana syntyisi arviolta noin 2 000 työpaikkaa.
Luvut herättävät kaupungissa suuria odotuksia, jossa UPM:n Kaipolan paperitehtaan sulkeminen jätti merkittävän aukon työllisyyteen.
– Kaipolan paperitehtaan lakkauttaminen oli yksi Jämsän viime aikojen suurimmista traumoista. Siellä työskenteli vähän yli 400 ihmistä.
– Jos 300 työpaikkaa realisoituisi Kaipolaan, se olisi aivan mielettömän hieno juttu, Reijula sanoo.
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UPM:n Kaipolan paperitehdas Jämsässä suljettiin pysyvästi tammikuussa 2021. Sulkemispäätös tehtiin lokakuussa 2020. Arkistokuva.MTV Uutiset