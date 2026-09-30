Kymmenet tuhannet suomalaiset sairastavat tulehduksellista suolistosairautta, ja määrä kasvaa koko ajan.

Tulehdukselliset suolistosairaudet (IBD), kuten haavainen paksusuolitulehdus ja Crohnin tauti, yleistyvät voimakkaasti Suomessa ja muissa länsimaissa. Potilaita on Suomessa tällä hetkellä reilusti yli 60 000, ja uusia löydetään jopa noin 3 000 vuodessa.

Ilmiölle ei ole osoitettavissa yhtä ainoaa syytä. Todennäköisesti sairastuminen vaatii perinnöllisen alttiuden sekä jonkin ravinto- tai ympäristötekijän. Myös suoliston bakteerikannalla köyhtymisellä ja yksipuolisuudella ajatellaan olevan merkitystä.

– Ei tiedetä, onko se tämän päivän ruokavalio tai jokin meidän ympäristössämme, joka on vähän liian puhdasta. Elimistön puolustusmekanismit eivät ole saaneet riittävästi ärsykettä, gastroenterologian professori, sisätautien- ja gastroenterologian erikoislääkäri Perttu Arkkila HUS:sta kertoi Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Arkkilan mukaan ei ole kuitenkaan olemassa mitään tiettyä ruokaa, joka aiheuttaisi tulehduksellisen suolistosairauden, eikä sairauksiin toisaalta ole myöskään parantavaa ruokavaliohoitoa.

– Tietyt ruoat voivat aiheuttaa sairastuneelle oireita, ja tietenkin silloin niitä kannattaa välttää, Arkkila sanoo.

Biologiset lääkkeet osoittautuneet tehokkaiksi

Arkkila kertoo, että diagnoosiin pääseminen on nykyään helpompaa kuin ennen. Tutkimusten alkuvaiheessa ei tarvita enää välttämättä esimerkiksi tähystystutkimuksia, vaan tulehduksellinen suolistosairaus löytyy herkästi jo ulostenäytteellä.

– Jos on sellaisia oireita, jotka alkavat häiritä jokapäiväistä elämää, niin kannattaa hakeutua lääkäriin.

Tulehduksellisen suolistosairauden oireita voivat olla esimerkiksi verinen ripuli, tiheät ulostuskerrat, limainen uloste, kramppimaiset vatsakivut, peräaukon seudun vaivat, väsymys, kuumeilu ja laihtuminen. Suoliston ulkopuolella oireina voi ilmetä esimerkiksi nivel- tai silmävaivoja tai aftoja suussa.

– Haavaisessa paksusuolentulehduksessa merkittävin oire on yleensä veren tulo ulosteiden mukana. Crohnin taudissa on usein enemmän kipuja, ja sen diagnostiikka on edelleen haastavampaa, Arkkila sanoo.

Nykyään tulehduksellisia suolistosairauksia voidaan hoitaa hyvin tehokkaasti.

– Suomessa jo noin puolet potilaista käyttää biologisia lääkkeitä, Arkkila kertoo.

Jutussa on käytetty lähteenä haastattelun lisäksi Terveyskirjastoa.

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