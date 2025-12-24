27-vuotias Sivert Guttorm Bakken löydettiin hotellihuoneestaan kuolleena aatonaattona Lavazessa.
Norjan ampumahiihtoliitto tiedotti keskiviikkona, että Pohjois-Italiassa hotellihuoneestaan kuolleena löydetyllä norjalaisella ampumahiihtäjällä Sivert Guttorm Bakkenilla oli löytöhetkellä kasvoillaan happimaski.
Asiasta kertoi Verdens Gang.
Kestävyysurheilijat käyttävät vuoristoharjoittelussaan happimaskia hengitysilman happipitoisuuden alentamiseen, jotta keho tuottaa enemmän punasoluja ja siten lisää kestävyyttä.
Maskia käytetään usein harjoittelun aikana simuloimaan korkeutta ja vähentämään hapen saantia.
Pohjois-Italian Trenton maakunnassa sijaitseva Lavaze on kestävyysurheilijoiden harjoitusleireillä suosiossa, sillä pikkukylä sijaitsee noin 1 800 metrin korkeudella merenpinnasta.
Norjan ampumahiihtoliiton mukaan poliisi ja oikeuslääketieteen viranomaiset selvittävät tapahtumien kulkua ja kuolinsyytä.
Sivert Guttorm Bakken kilpaili ampumahiihdon maailmancupissa vielä viime viikonloppuna Ranskan Annecy-Le Grand Bornandissa. Hän voitti kilpaurallaan yhden miesten maailmancup-kisan.