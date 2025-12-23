Norjalainen ampumahiihtoyhteisö suree 27-vuotiaana kuolleen Sivert Guttorm Bakkenin poismenoa.

Guttorm Bakken löydettiin kuolleena hotellihuoneesta Italiasta. Suru-uutisesta kertoi Norjan ampumahiihtoliitto. Kuolinsyy ei ole tässä vaiheessa tiedossa.

Uutinen järkyttää maan lajipiirejä. Ampumahiihtolegenda Ole-Einar Björndalen kommentoi shokkitietoa VG:lle. Guttorm Bakken on kertonut kärsineensä sydänvaivoista aiemmin urallaan.

– Hän oli maailman kärsivällisin ihminen. Hän lepäsi, lepäsi ja lepäsi, ja hänen kehonsa toipui. Hän aloitti harjoittelun uudelleen, otti askeleen kerrallaan ja palasi maailman huipulle. Sitten tuli tämä uutinen. Se on niin traagista kuin vain voi olla, Björndalen sanoo VG:lle.

– Käytän tätä ilmaisua harvoin, mutta hän tuntui olevan "kokonainen ihminen", lajilegenda jatkaa.

– Uskomattoman rehellinen, utelias, ahkera, aina hyvällä tuulella ja iloinen. Hänessä tuntui olevan vain hyvää. En tuntenut häntä montaa vuotta, mutta olemme soitelleet, puhuneet ja tavanneet kisoissa ja kävimme muutamilla hiihtomatkoilla. Tämä on suuri menetys ampumahiihtoyhteisölle, Björndalen toteaa.