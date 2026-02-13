Norjan ampumahiihtotähti Sturla Holm Lägreid löysi vanhat lausuntonsa edestään vain kolme päivää siitä, kun oli kertonut koko maailmalle pettäneensä naisystäväänsä.
Lägreid yllätti tiistaina kaikki kertomalla Norjan yleisradioyhtiön NRK:n suorassa tv-haastattelussa parisuhdeongelmistaan. Hän kertoi mahdollisesti menettäneensä "elämänsä rakkauden" pettämisen vuoksi.
Hetkeä aiemmin Lägreid oli napannut uransa ensimmäisen henkilökohtaisen olympiamitalin, pronssin, miesten normaalimatkalta.
Tänään perjantaina Lägreidin palkintokaappiin tuli lisää täytettä, kun hän ylsi niin ikään kolmanneksi miesten pikakisassa. Norjalainen löi neljänneksi sijoittuneen Ranskan Emilien Jacquelinin vain kahdella kymmenyksellä.
Ranskalaisen viimeinen kierros oli kokonaisuudessaan yli 20 sekuntia hitaampi kuin Lägreidillä.
– En tiedä, mitä Jacquelinille tapahtui. Pysähtyikö hän vilkuttamaan yleisölle vai mitä, Lägreid vitsaili NRK:lle kisan jälkeen.
Norjalaistoimittajat välittivät Lägreidin lausunnon hetkeä myöhemmin myös Jacquelinin kuultavaksi, eikä tämä tuntunut ainakaan ilahtuvan siitä.
– Minut voitti tyyppi, joka on ollut uskoton. Voi hyvänen aika, Jacquelin sanoi naurahduksen kera VG:lle.
– Murskaan hänet sunnuntaina.
Sunnuntain takaa-ajoon ensimmäisenä lähtee Jacquelinin maanmies Quentin Fillon Maillet, joka nappasi pikakisasta uransa neljännen olympiakullan. Toinen oli Norjan Sjåstad Christiansen.