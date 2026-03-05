Olympiapronssimitalisti Suvi Minkkinen jäi torstaina sijalle 18 ampumahiihdon naisten maailmancupin normaalimatkan kisassa Kontiolahdella.

Minkkiselle kertyi 15 kilometrin normaalimatkalla kolme ohilaukausta, mikä tarkoittaa yhtä monta sakkominuuttia.



Minkkinen on todennut julkisuudessa, ettei normaalikisa ole hänen suosikkimatkansa. Hiljattain päättyneissä Milano-Cortinan talviolympialaisissa hän oli normaalimatkalla 20:s.



Kontiolahdella Minkkinen hävisi kilpailun voittaneelle Ruotsin Elvira Öbergille kolme ja puoli minuuttia. Öberg selvisi urakastaan ilman sakkoja.



Toiseksi ylsi hänen siskonsa Hanna Öberg, jolle tuli yksi ohilaukaus. Hanna Öberg jäi kärjestä 41,3 sekuntia. Öbergit juhlivat ensimmäistä kertaa kaksoisvoittoa maailmancupissa.



Slovakian Paulina Batovska Fialkova hävisi Elvira Öbergille 45 sekuntia ja oli kolmas.

Hiihtovauhti miellytti

Minkkinen sanoi nauttineensa torstain kilpailusta mainion tunnelman ansiosta.



– Normaalimatka on monesti vähän tylsä, niin tämä oli tämän vuoden kivoin normaalimatka, Minkkinen sanoi Ylen haastattelussa.



Minkkinen oli tyytyväinen hiihtovauhtiinsa, mutta ampuminen ei ollut parasta mahdollista.



– Ei se pettymys ole, mutta ei sillä huipputulosta tehdä, Minkkinen sanoi kolmesta ohilaukauksestaan.



Muista suomalaisista Sonja Leinamo oli 38:s, Noora Kaisa Keränen 49:s ja Venla Lehtonen 57:s. Leinamo ampui neljästi ohi, Keränen kerran ja Lehtonen kolmesti.



Kontiolahdella kilpaillaan perjantaina miesten normaalimatkan kisa. Lauantaina kisaohjelmassa ovat naisten yhteislähtö ja miesten viesti. Naisten viesti ja miesten yhteislähtö ovat sunnuntaina.