Tuomas Harjula onnistui Suomen ampumahiihtomiehistä parhaiten Kontiolahden liukkaalla baanalla perjantain maailmancup-kisassa.

Tuomas Harjula oli parhaana suomalaisena yhdestoista 20 kilometrin normaalimatkalla. Sijoitus on hänelle henkilökohtaisen maailmancup-kauden paras.

Harjula ampui vain yhden ohilaukauksen. Eroa kärkeen tuli yli kolme minuuttia.

Tero Seppälä oli 15:s, ja Olli Hiidensalo jäi 37:nneksi.

Hiidensalo kertoi Ylelle, ettei meinannut löytää fokusta kisaan tiukan olympiarupeaman jälkeen.

– Vähän kädenlämpöinen maku jäi. Ammunnassa tuli huolimattomuusvirheitä, ja hiihto ei oikeen missään vaiheessa lähtenyt vauhtiin.

Hiidensalo kertoi radan olleen liukas, mikä teki hiihtämisestä paikoin todella hankalaa.

– Suksi luisti tosi hyvin eteenpäin, mutta myös sivuille, Hiidensalo totesi napakasti.

Kärkeen ei ollut sakkominuuttien kera asiaa, nimittäin palkintokorokkeella juhli vain puhtaasti ampuneita. Ranskan Eric Perrot voitti, Norjan Sturla Holm Lägreid tuli toiseksi ja Vetle Sjåstad Christiansen kolmanneksi.