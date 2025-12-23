Ampumahiihtäjä Sivert Guttorm Bakken on kuollut.

Ampumahiihtäjä Sivert Guttorm Bakken on kuollut 27-vuotiaana, asiasta raportoi muun muassa Norjan yleisradioyhtiö NRK.

Hänet löydettiin menehtyneenä hotellihuoneesta Italian Lavazesta. Kuolinsyy ei ole tässä vaiheessa tiedossa.

Guttorm Bakken kilpaili vielä viime viikonloppuna ampumahiihdon maailmancupissa Ranskan Annecyssa. Hän sijoittui sunnuntaina miesten yhteislähtökisassa sijalle 20. Perjantain pikakisassa hän oli viides. Norjalainen oli kuluvan kauden kokonaiskisassa sijalla 13.

NRK:n mukaan urheilijan kuolemasta kertoi ensimmäisenä Norjan ampumahiihtoliitto.

– Ajatuksemme ovat nyt ensisijaisesti Sivertin perheen ja hänen läheistensä luona. Teemme yhteistyötä paikalla olevien italialaisten viranomaisten kanssa, Norjan ampumahiihtoliiton pääsihteeri Emilie Nordskar kommentoi.

NRK:n mukaan Guttorm Bakken oli Italiassa harjoitusleirillä.

Guttorm Bakken voitti maailmancupissa yhden henkilökohtaisen kilpailun Norjan Holmenkollenilla vuonna 2022.