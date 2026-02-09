MM-hopeamitalisti Kristine Stavås Skistad on kenties maastohiihtomahti Norjan suurin mitalitoivo tiistaina kisattavassa Milano-Cortinan olympialaisten naisten sprintissä.

Valmistautuminen ei Skistadilla kuitenkaan aivan nappiin mennyt, sillä hän sai "ruhjeita" kasvoihinsa kaaduttuaan harjoituksissa.



Sprinttereiden treenissä kaatui ensin Ingrid Bergene Aabrekk ja tämän seurauksena myös Skistad sekä muutama muu hiihtäjä. Aabrekk kyynelehti tapahtuneen jälkeen.



– Se oli ihan shokki. Minusta tuntui pahalta, kun vein muutkin mukanani, Bergene Aabrekk murehti.



Norjan maajoukkuelääkäri Ove Feragen kiirehti kuitenkin rauhoittelemaan.



– Tilanne on hyvä. Vähän ruhjeita on, mutta muuten kaikki näyttää menneen hyvin. Ei vaikuta kovin dramaattiselta (tilanteelta), Feragen kuvaili Skistadin tilaa Nettavisen-lehdelle.