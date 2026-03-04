Pettämisskandaalilla oli fyysiset vaikutukset ampumahiihtäjä Sturla Holm Lägreidiin.

Sturla Holm Lägreid kertoi helmikuussa suurelle yleisölle pettäneensä elämänsä rakkautta. Norjalainen ampumahiihtäjä avautui syrjähypystään Milano-Cortinan olympialaisissa, kun hän oli juuri yltänyt normaalimatkan pronssille.

Tapauksesta muodostui laajaa kansainvälistä huomiota kerännyt skandaali. Lägreid pyysi anteeksi sekä normaalikilpailun muilta mitalisteilta, joilta hän oli vienyt huomion, että pettämältään naiselta.

Mies on nyt avautunut tapauksen fyysisistä vaikutuksista Kontiolahdella, jossa hän on valmistautumassa maailmancup-kilpailuihin.

Lägreid kertoi, ettei hän pystynyt juurikaan syömään olympialaisten aikana.

– Syöminen ja nukkuminen oli vaikeaa, joten laihduin enemmän kuin olisi pitänyt, hän sanoi Norjan yleisradioyhtiö NRK:lle.

Ampumahiihtäjästä oli mukava päästä kotiin ja kyetä jälleen syömään paremmin. Lägreidillä on toiveensa myös ajalleen Suomessa.

– Toivon, että saamme täällä paljon hyvää ruokaa, jotta voin syödä kunnolla ja rakentaa tietäni takaisin.

Lägreid on turvautunut ammattiapuunkin.

– Olen puhunut psykologin kanssa. Voin suositella sitä, jos elämässä on jotain meneillään. On hyvä, että on joku, jonka kanssa puhua, on kyse sitten ystävistä, perheestä tai psykologista. Mikä tahansa on parempi kuin ei mitään.

"Osoittaa, että kaiken ei tarvitse olla täydellistä"

Vaikka Lägreid paini Milano-Cortinan olympialaisissa tunnontuskiensa kanssa, hän saavutti huimaa menestystä ja pokkasi mitalin joka olympiakilpailustaan. Plakkariin tuli kolme hopeaa ja kaksi pronssia.

– On mennyt yllättävän hyvin. Olen hiihtänyt kovaa. Se vain osoittaa, että kaiken ei tarvitse olla täydellistä, mutta on oltava läsnä.

– Pitää pystyä antamaan parhaansa silloin, kun sillä on merkitystä. Valmistautumisen ei tarvitse olla täydellinen, ei tarvitse syödä täydellisesti tai nukkua täydellisesti. Ehkä tärkeintä on, mitä tekee hetkessä.