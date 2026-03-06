Suomella on kasassa neljä mitalia käynnissä olevista ampumahiihdon nuorten MM-kilpailuista.

Saksan Arberissa juhlittiin jälleen ampumahiihdon suomalaismitalia, kun Tuomas Latvalahti tuli MM-pronssille alle 19-vuotiaiden miesten yhteislähtökilpailussa.

Kolme ohilaukausta kisassa ampunut Latvalahti tuli maaliin 16 sekuntia bulgarialaista voittajaa Georgi Dzhorgovia perässä. Hopeaa vei Latvian Rihards Lozbers, joka päihitti suomalaisen reilulla viidellä sekunnilla.

Latvalahden loppukiri oli onnistunut. Suomalainen oli vielä viimeisen ampumapaikan jälkeen neljäntenä, mutta sai kirittyä eroa kärkeen ja karistettua muut kilpailijat mitalijahdista.

Mitali oli Suomelle käynnissä olevien nuorten MM-kisojen neljäs.

Alle 21-vuotiaissa naisissa Inka Hämäläinen oli parhaana suomalaisena kuudes. Saman ikäluokan miehissä suomalaiset jäivät täysin kärjen vauhdista. Jimi Klemettinen oli parhaana suomalaisena 37:s.

Lauantaina MM-kisoissa käydään kummankin ikäluokan miesten viestit.