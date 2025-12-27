Norjalainen ampumahiihtäjä Sivert Guttorm Bakken löydettiin joulun aatonattona kuolleena hotellihuoneestaan Italian Lavazessa. 27-vuotiaalla urheilijalla oli päässään korkeaa ilmanalaa simuloiva happimaski. VG:n saamien tietojen happimasken taso oli asetettu 7000 metrin korkeuteen.

Korkeaan ilmanalaan asetettu happimaskin taso tarkoittaa sitä, että Bakkenin hengittämässä ilmassa oli todella vähän happea. Vertauksellisesti Mount Everest on 8849 metriä korkea ja 7000 metriä ylittää kaikkien maanosien paitsi Aasian korkeimmat huiput.

Bakkenin varsinainen kuolinsyy on yhä hämärän peitossa. Ruumiinavaus tehdään viikonloppuna ja VG:n mukaan tuloksien odotetaan olevan valmiina ensi viikon alussa.

VG nosti kuitenkin esille, että siihen tulokseen ei olla vielä päädytty, että Bakken olisi itse säätänyt maskin 7000 metrin tasolle, vaan tutkinnassa on myös teoria, jonka mukaan maskia on voitu säätää sen jälkeen, kun hänet oli löydetty kuolleena. Tämä siis ruumiin löytämisen yhteydessä, "kaoottisessa tilanteessa".

Italian poliisi tutkii parhaillaan maskia. Norjan TV2:n mukaan tutkinta voi kestää kauan. Guttorm Bakken oli Dagbladetin tietojen mukaan yksityisellä korkean paikan harjoitus- ja joululomamatkalla.

Guttorm Bakken oli vielä kilpailemassa viime viikonloppuna Ranskan Annecyssä. Siellä hän sijoittui pikakilpailussa viidenneksi.