Norjan hiihtotähti Johannes Hösflotista tuli eniten olympiakultamitaleita voittanut talviurheilija, kun Norja vei miesten viestissä kultaa. Kansainvälinen olympiakomitea KOK julkaisi ennen viestiä kuvan Kläbosta. Julkaisussa kävi kuitenkin perustavanlaatuinen moka. Kuvan voit katsoa Expressenin jutusta.

Kläbo ohitti yhdeksännellä olympiakullaan maanmiehet Ole Einar Björndalenin ja Björn Dählien sekä maannaisen Marit Björgenin. Kolmikolla kaikilla kahdeksan kultaa. Mitalien kokonaismäärässä sijoitus on kuudes 11 mitalilla. Björgen on tilastossa ykkösenä 15 mitalillaan.

29-vuotias Kläbo sai runsaasti kehuja saavutuksestaan ja jo ennen viestiä, julkaisi KOK kuvan norjalaistähdestä. Kuvatekstissä todettiin, että "historiaa ollaan kirjoittamassa". Ainoa ongelma oli se, että Kläbolla oli kuvassa aivan väärät varusteet. Kuva oli AI:n tuottama. Kläbo istui kultaisten mitalien päällä laskettelusuksissa ja muissa lajin varusteissa.

Julkaisu herätti runsaasti huomiota sosiaalisessa mediassa ja myös Norjan joukkue reagoi siihen.

– En ole kovin vaikuttunut siitä. Tekoäly on varmasti monessa asiassa hyvä, mutta tässä tapauksessa se ei ollut sitä, päävalmentaja Eirik Myhr Nossum sanoi nauraen Expressenille.

– Tässä on tehty paha virhe. Kun historiaa kirjoitetaan tällä tavalla, niin silloin pitää tehdä taustatyönsä kunnolla. Hän ui kullassa, se on vielä oikein, mutta suksissa on paha virhe, Norjan kolmannen osuuden hiihtänyt Einar Hedegart totesi.

NRK:n asiantuntijana nykyään työskentelevä maastohiihdon nelinkertainen maailmanmestari Pål Golberg oli ihmeissään kuvasta.

– Se on huono uutinen, jos järjestäjä ei tiedä Kläbon lajia, Golberg sanoi.

KOK poisti kuvan kritiikin jälkeen. KOK on saanut paljon kriittistä palautetta kisojen aikana, kun se on käyttänyt tekoälyä olympiasisällön luomiseen oikeiden taitelijoiden sijaan.