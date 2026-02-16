Jutta Leerdamin ele olympiavoiton ratkettua ei ollut sattumaa, vaan tarkoin harkittu ele, kertoo hollantilainen AD-lehti.

Milano-Cortinan olympialaisten seuratuin urheilija Jutta Leerdam voitti kultaa uudella kisaennätysajalla pikaluistelun naisten 1 000 metrillä viime viikon maanantaina.

Voittonsa jälkeen Leerdam avasi luistelupukunsa vetoketjun taktisesti siten, että hänen urheiluliivinsä näkyivät. Kyseessä olivat Nike-merkkiset liivit. Kamerat taltioivat hetken ja kuvat voitonriemuisesta olympiavoittajasta levisivät medioihin ympäri maailman.

Jutta Leerdam avasi heti voittonsa ratkettua luistelupukunsa vetoketjua siten, että hänen urheiluliivinsä näkyivät.

Tällä eleellä hänen epäillään tienanneen itselleen miljoona dollaria, kertoo hollantilainen AD-lehti.

Leerdamin sponsorina toimii Nike, ja kuvat hänestä heidän brändinsä urheiluliiveissä jaettiin oitis urheilujätin Instagram-tilille lähes 300 miljoonalle seuraajalle. Hollannin joukkuetta olympialaisissa sponsoroi Niken kilpailija Fila.

Leerdamin epäillään saaneen tällä kuvalla itselleen mojovan palkkion.

– Niken kohdalla epäilen, että se on yli miljoonan dollarin summa, sanoo markkinoinnin ja naisurheilun asiantuntija Frederique de Laat hollantilaiselle AD-sanomalehdelle.

Hollannissa suursuosiossa olevan Leerdamin "diivailu" on pistetty viime aikoina merkillä. Hän esimerkiksi lensi Milanoon yksityiskoneella ja jakoi lennolta kuvia viidelle ja puolelle miljoonalle seuraajalleen Instagramissa.

Hän ei ole antanut juurikaan haastatteluja perinteiselle medialle kilpailujen aikana. Hän myös kieltäytyi antamasta haastatteluja ennen kisoja. Tämä johti hollantilaisten urheilutoimittajien liiton viralliseen protestiin.

Hän selitti asiaa siten, että hän on halunnut valmistautua rauhassa kilpailuun ja jakaa jo niin aktiivisesti elämäänsä omalla somekanavallaan.