Kaksi olympiakultaa Milano-Cortinan kisoissa jo voittanut Frida Karlsson avasi hiussalonkinsa ja ensimmäisenä pallille istahti maajoukkuekollega Edvin Anger. Expressenin Skidsnack -ohjelmassa nostettiin esille, että Karlssonin käyttämä työkalu ei ehkä ollut paras mahdollinen.

Karlsson on jo aiemminkin esitellyt hiustenleikkuutaitojaan. Hän muun muassa leikkasi muutamia vuosia sitten norjalaislegenda Petter Northugin hiukset. Milano-Cortinan kisoissa ensimmäisenä kunnian sai Edvin Anger. Karlssonin käyttämät keittiösakset aiheuttivat kuitenkin huolta.

– Se on suorastaan hengenvaarallista. En ymmärrä, että miksi Edvin suostui tähän. Se on kuin ajaisi partaa puutarhasaksilla. Aivothan ovat siinä ja sitten tulee tällanen pensassaksilta näyttävä väline. Mitä oikein teette? Älkää kokeilko kotona, Expressenin Petter Landen totesi.

Ohjelman juontaja Philip Gadd kysyi Tomas Petterssonilta, että varaisiko hän aikaa Karlssonin salonkiin, jos hiihtäjällä olisi asianmukaiset välineet.

– Kyllä, luultavasti. Nähtyäni tuon tuloksen, niin en kuitenkaan keittiösaksien kanssa. Jos Frida saat oikeat tavarat, niin soita vain, Pettersson sanoi.

Gadda totesi tämän jälkeen Petterssonille, että hiustenleikkuuta kyllä tarvittaisiin. Anger jakoi puolestaan omasta tilanteestaan kuvan Instagramissa.

– Jos joku miettii, miten juhlit toista olympiakultaasi, Anger kirjoitti julkaisuunsa.

– Päivän suurin suoritus! Karlsson kommentoi Angerin kuvaa.

Julkaisu alla.