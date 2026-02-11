Ampumahiihdon miesten normaalimatkalla olympiapronssia Anterselvassa voittanut Norjan Sturla Holm Lägreid kertoi kisan jälkeisessä haastattelussa syyllistyneensä pettämiseen. Petter Northugin mukaan aika ja paikka tällaiselle paljastukselle oli sopimaton.
Kyynelsilmin yleisradioyhtiö NRK:n haastattelussa menneistä kuukausista kertonut Lägreid sanoi mahdollisesti menettäneensä "elämänsä rakkauden".
– Minulla ei ole mitään menetettävää. Minulla oli mahdollisuus aitoon rakkauteen, ja mokasin sen niin pahasti. En ole varma, voiko sitä antaa anteeksi.
– Jos näin toimimalla saan edes pienen mahdollisuuden kertoa hänelle, kuinka paljon rakastan häntä, olen valmis suorittamaan sosiaalisen itsemurhan suorassa tv-lähetyksessä.
Täysin poikkeuksellisesta haastattelusta on uutisoitu ympäri maailman.
Lägreid oli omien sanojensa mukaan tehnyt päätöksen asian julkistamisesta kisaa edeltävänä päivänä.