Positiivisen dopingnäytteen antanut ampumahiihtäjä Rebecca Passler sai perjantaina luvan kilpailla Milano-Cortinan talviolympialaisissa, kun Italian antidopingtoimisto Nado hyväksyi italialaisurheilijan tekemän valituksen. Päätös aiheutti ihmetystä Ruotsissa.

Passler, 24, asetettiin väliaikaiseen kilpailukieltoon 2. helmikuuta, sillä hänen näytteestään löytyi kiellettyä ainetta letrotsolia. Passlerin mukaan kielletyn aineen käyttö ei ollut tarkoituksellista, ja Nado hyväksyi ampumahiihtäjän selityksen.

Letrotsolia käytetään esimerkiksi rintasyövän hoitoon. Mediatietojen mukaan Passler kertoi saaneensa positiivisen testituloksen syötyään suklaalevitettä lusikalla, jota hänen syöpäsairas äitinsä oli aiemmin käyttänyt.

Passler liittyy suomalaisen Jonne Kähkösen valmentaman Italian naisten ampumahiihtojoukkueen matkaan maanantaina. Naisten maailmancupissa sijalla 33 oleva Passler saatetaan nähdä olympiakisoissa vielä viestikilpailussa. Passlerista tehty päätös puhututti muun muassa Ruotsin mediassa.

– Olen yllättynyt, että he antavat hänen palata. Se herättää niin monia kysymyksiä. Kuinka suuria ovat olleet määrät? Jos B-näyte on analysoitu, niin miltä se on näyttänyt? Heillä täytyy olla sellaista tietoa, jota meillä ei ole, entinen ampumahiihtotähti ja SVT:n asiantuntija Mona Brorsson sanoi.

– On mielestäni todella outoa, että Nado tekee näin. Se lähettää täysin vääriä signaaleja ja riippumatta siitä, kuinka hän on saanut itseensä kiellettyä ainetta, niin siinä pitäisi olla kilpailukielto. Olen epävarma, jos he edes uskaltavat laittaa häntä lähtöviivalle. Jos hän saa hiihtää viestissä, niin Italialla on riski tulla hylätyksi jälkikäteen, Brorsson jatkoi.