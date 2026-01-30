Kävelyn terveyshyödyt alkavat näkyä nopeasti jo pienellä askelmäärällä.

Kävely on maailman helpoin liikuntamuoto. Silti monella takaraivossa kolkuttaa ajatus siitä "oikeasta määrästä": 10 000 askelta päivässä. Mutta tiesitkö, että tämä luku on alun perin japanilaisen yrityksen markkinointikeksintö, ei tieteellinen totuus?

Johtava tutkija Pauliina Husu UKK‑instituutista muistuttaa, että kävelyn terveyshyötyjä ei todellakaan tarvitse jahdata taianomaisella askelmäärällä. Hyötyjä alkaa kertyä paljon aiemmin – ja pienemmällä vaivalla.

Husun mukaan ei ole olemassa yhtä askelmäärää, joka sopisi jokaiselle. Hän puhuu yksilöllisestä tavoitteesta, joka riippuu elämäntilanteesta, kunnosta ja arjen aktiivisuudesta.

Jos nykyinen arki sisältää vain lyhyitä siirtymiä autolta kauppaan ja takaisin, jo 2 000 askeleen tavoite on hyvä lähtökohta. Kun kävelyn määrää lisää vähitellen noin 5 000 askeleen kohtuulliselle tasolle, hyödyt kasvavat nopeasti.

– 7 000–8 000 askelta päivässä on työikäiselle oikein hyvä määrä, Husu kertoo Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Tärkeintä on eteneminen askel kerrallaan – ei täydellinen päiväkirja, jossa joka päivään pitää mahduttaa sama luku.

Ensimmäiset terveyshyödyt tuntuvat jo saman päivän aikana

Moni yllättyy, kuinka nopeasti kävely vaikuttaa.

– Liikkumisen välittömiä vaikutuksia huomaa jo kävellessä tai pian sen jälkeen: verenkierto vilkastuu, aineenvaihdunta vilkastuu kehossa, elimistö aktivoituu ja vireystila kohoaa, Husu kuvailee.

Nämä ovat vasta alkusoittoa. Kun kävelystä tulee tapa, keho alkaa muuttua syvemmin:

Hengitys ja verenkiertoelimistö vahvistuvat

Lihaksisto ja hermosto toimivat paremmin

Arjessa jaksaa enemmän, väsyy vähemmän

