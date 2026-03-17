Dallas Starsin huima pisteputki päättyi tiistain vastaisena yönä Suomen aikaa, kun joukkue hävisi Utah Mammothille maalein 3–6.

Isäntäjoukkue Dallas aloitti pelin hyvin ja siirtyi reilun kuuden minuutin jälkeen 1–0-johtoon Sam Steelin osumalla. Esa Lindell sai osumaan syöttöpisteen.

Tilanne oli tasainen vielä toisenkin erän jälkeen. Wyatt Johnston toi Dallasin 2–2-lukemiin vajaat viisi minuuttia ennen taukoa Miro Heiskasen esityöstä.

Päätöserässä Utah meni kuitenkin menojaan. Vierailijat mättivät neljä maalia Dallasin verkkoon.

Neljä sekuntia ennen päätössummeria Adam Erne kavensi loppulukemiksi 3–6. Arttu Hyry merkkautti osumaan kauden ensimmäisen pisteensä.

Tappion myötä Dallasin hurja 15 ottelun pisteputki tuli päätökseensä. Ennen tätä Dallas oli jäänyt edellisen kerran ilman ainuttakaan sarjapistettä 22. tammikuuta.

Tappiostaan huolimatta Dallas jatkaa läntisessä konferenssissa kakkossijalla. Utah nousi voittonsa myösä kuudenneksi.