Lääkärit veivät toivon, mutta Robson ei luovuttanut – nyt hän on Ironman-kisaaja: "Minut taklattiin takaisin leikkikouluun" 8:44 Katso video: Tarina sisusta ja sinnikkyydestä – miten tehdään matka aivovammapotilaasta Ironman-kisaajaksi? Julkaistu 22.02.2026 06:03 Visa Högmander visa.hogmander@mtv.fi Robson Lindberg on käynyt kymmenessä vuodessa läpi matkan aivovammapotilaasta "Ironmaniksi" eli triathlonin täysmatkan kilpailijaksi. Robson Lindberg, 40, sai aivovamman tasan kymmenen vuotta sitten, kun häntä taklattiin 5. divisioonan jääkiekko-ottelussa. Tälliä luultiin aluksi melko pieneksi täräykseksi, mutta pian selvisi, että kaikki ei ole kunnossa. – En muista siitä hetkestä hirveästi. En itse asiassa yhtään mitään, Lindberg sanoo MTV:n Viiden jälkeen -ohjelmassa. – Siitä päivästä muistan sen, että olen ollut töissä ja sitten muistan, että tilanne oli 2–2 siinä ottelussa. Menin jäälle ja ajattelin, että me hoidetaan tämä, jos vaan laitetaan vähän pökköä pesään. Sitten se on siinä. Täräys ei ollutkaan pieni. Lindberg oli saanut useita aivoverenvuotoja ja keskivaikean aivovamman. Lue myös: Suomalaislupauksen ura ohi 19-vuotiaana – pysyvä aivovamma Taklauksen jälkeen Lindberg vietiin ambulanssilla sairaalaan.

– Meillä on erittäin hyviä lääkäreitä Suomessa ja järjestelmä on se, mikä se on. Siinä sitten todettiin, että poika on valmis lähtemään kotiin. Sitten lähdettiin kotiin.

Robson Lindberg lähti kotiin ja jatkoi normaalisti töitä. Pari viikkoa tapahtuneen jälkeen hän ymmärsi, että kaikki ei ole kunnossa.

– En muistanut enää, mitä tein työkseni. En enää oikein jaksanut tehdä mitään. Nukuin kaksi tai 20 tuntia päivässä. Nämähän ovat sellaisia aika ilmiselviä merkkejä, Lindberg sanoo.

– Sitten juttelin yhden lääkärikaverin kanssa. Hän sanoi, että nyt tutkitaan vähän enemmän.

Kuntoutusta omin voimin

Lindberg päätyi takaisin tutkittavaksi. Lääkärit antoivat vain vähän toivoa.

– Vähän ennen pääsiäistä 2016 todettiin, että ei tässä ole enää mitään järkeä kuntouttaa, hän kertoo.

– Olin aloittanut itse kuntouttamisen yhden fysioterapeuttikaverin kanssa. Sitten siitä jatkettiin omin voimin.

Robson Lindberg aivovamman synnyn jälkeen. Kuva: Lindbergin arkisto.

Aivovamma vaikutti myös Robson Lindbergin puhekykyyn.

– Olen aina ollut aika kova puhumaan, sekä nopeasti että kovaäänisesti. Aivokurkiaisesta, joka yhdistää aivolohkot, minulta puuttuu 20 prosenttia, ja se on sitten vaikuttanut ja vaikutti alussa paljon siihen puhekykyyn, Lindberg sanoo.

– Robottimaisuutta ja sanojen etsintää sun muuta. Mutta sitä on pikkuhiljaa saatu vuosien myötä pois.

Missä tilassa Lindberg kokee itse tällä hetkellä olevansa?

– Yksi minun kaverini sanoi, että "vihdoin annat meille muille tasoitusta", Lindberg naurahtaa.

– Nyt en puhu yhtä nopeasti. Puhutaan vähän hitaammin, mutta ei puhe minun mielestäni hirveästi katkeile.

"Minut taklattiin takaisin leikkikouluun"

Nyt on kulunut kymmenen vuotta tuosta taklauksesta ja aivovamman synnystä.

Lindberg pystyy osallistumaan Ironman-kisoihin, tekemään töitä yrittäjänä, tekemään puhujakeikkoja ja olemaan isä kahdelle pienelle lapselle.

Siihen, että Robson Lindberg pystyi aivovamman jälkeen Ironman-urheilusuoritukseen, meni viisi ja puoli vuotta.

– 2 074 päivää. Vuonna 2021 osallistuin ensimmäiseen Ironman-kisaani Portugalissa. Se kisa oli vain sitä, että katsottiin, pääseekö mies maaliin, hän sanoo.

Lindberg kertoo, että ensin piti oppia uudelleen konttaamaan ja kirjoittamaan, sitten juoksemaan ja pyöräilemään.

– Olen sanonut, että minut taklattiin takaisin leikkikouluun. Joo, on siinä aika paljon joutunut oppimaan uudestaan.

"Se rajoittaa kaikkea"

Aivovamma ei ole mikä tahansa vamma eikä Ironman-kisa ole mikä tahansa kisa. Ironman-kisassa uidaan 3,8 kilometriä, pyöräillään 180 kilometriä ja juostaan maraton eli 42,2 kilometriä.

Seuraavaksi hän osallistuu Hampurin Ironman-kisoihin Saksassa kesäkuussa.

– Täytin juuri 40 vuotta, eli nyt aletaan olla siinä parhaassa iässä. Olen aina tykännyt kilpailemisesta, sanoo Lindberg.

Ironman-kisaaja ja yrittäjä kiittää paljosta Stina-puolisoaan.

– Hän kyllä tekee isoimmat työt ja raskaimmat duunit. Minä sitten autan sillä tavalla kuin voin.

Aivovamma näkyy Robson Lindbergin elämässä niin, että mieli väsyy helposti ja voimakkaasti. Tämä rajoittaa lasten kanssa olemista ja jaksamista.

– Se rajoittaa kaikkea. Hyvänä päivänä pystyn olemaan melkein aamusta iltaan kunnossa, Lindberg sanoo.

– Huonona päivänä en nuku, syö säännöllisesti ja näin, en pääse ylös sängystä. On niin paljon kipuja.

