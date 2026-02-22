Robson Lindberg on käynyt kymmenessä vuodessa läpi matkan aivovammapotilaasta "Ironmaniksi" eli triathlonin täysmatkan kilpailijaksi.
Robson Lindberg, 40, sai aivovamman tasan kymmenen vuotta sitten, kun häntä taklattiin 5. divisioonan jääkiekko-ottelussa.
Tälliä luultiin aluksi melko pieneksi täräykseksi, mutta pian selvisi, että kaikki ei ole kunnossa.
– En muista siitä hetkestä hirveästi. En itse asiassa yhtään mitään, Lindberg sanoo MTV:n Viiden jälkeen -ohjelmassa.
– Siitä päivästä muistan sen, että olen ollut töissä ja sitten muistan, että tilanne oli 2–2 siinä ottelussa. Menin jäälle ja ajattelin, että me hoidetaan tämä, jos vaan laitetaan vähän pökköä pesään. Sitten se on siinä.
Täräys ei ollutkaan pieni. Lindberg oli saanut useita aivoverenvuotoja ja keskivaikean aivovamman.
Taklauksen jälkeen Lindberg vietiin ambulanssilla sairaalaan.
– Meillä on erittäin hyviä lääkäreitä Suomessa ja järjestelmä on se, mikä se on. Siinä sitten todettiin, että poika on valmis lähtemään kotiin. Sitten lähdettiin kotiin.
Robson Lindberg lähti kotiin ja jatkoi normaalisti töitä. Pari viikkoa tapahtuneen jälkeen hän ymmärsi, että kaikki ei ole kunnossa.
– En muistanut enää, mitä tein työkseni. En enää oikein jaksanut tehdä mitään. Nukuin kaksi tai 20 tuntia päivässä. Nämähän ovat sellaisia aika ilmiselviä merkkejä, Lindberg sanoo.
– Sitten juttelin yhden lääkärikaverin kanssa. Hän sanoi, että nyt tutkitaan vähän enemmän.
Kuntoutusta omin voimin
Lindberg päätyi takaisin tutkittavaksi. Lääkärit antoivat vain vähän toivoa.
– Vähän ennen pääsiäistä 2016 todettiin, että ei tässä ole enää mitään järkeä kuntouttaa, hän kertoo.
– Olin aloittanut itse kuntouttamisen yhden fysioterapeuttikaverin kanssa. Sitten siitä jatkettiin omin voimin.
Robson Lindberg aivovamman synnyn jälkeen. Kuva: Lindbergin arkisto.
Aivovamma vaikutti myös Robson Lindbergin puhekykyyn.
– Olen aina ollut aika kova puhumaan, sekä nopeasti että kovaäänisesti. Aivokurkiaisesta, joka yhdistää aivolohkot, minulta puuttuu 20 prosenttia, ja se on sitten vaikuttanut ja vaikutti alussa paljon siihen puhekykyyn, Lindberg sanoo.
– Robottimaisuutta ja sanojen etsintää sun muuta. Mutta sitä on pikkuhiljaa saatu vuosien myötä pois.