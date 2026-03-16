Kehonrakentaja Martin Fitzwaterin käytös on tyrmistyttänyt.

Martin Fitzwater käyttäytyi kyseenalaisella tavalla reilu viikko sitten maineikkaassa Arnold Classic -kehonrakennuskilpailussa Columbuksessa.

Fitzwater sijoittui itse Arnold Classicin miesten avoimessa sarjassa neljänneksi. Lihaskimppu oli tähän tyytymätön.

Kun kuulutettavana olivat enää kaksi kärkisijaa ja Nick Walker julistettiin kakkoseksi, Fitzwater sen sijaan juhli lyömällä käsiään yhteen ja tuulettamalla raivokkaasti. 750 000 dollarin voittopotti meni Walkerilta sivu suun Andrew Jackedille.

Fitzwaterin temppua on pidetty epäkunnioittavana. Walkerin mukaan Fitzwater olisi myös tönäissyt häntä lavan takana. Fitzwater oli kieltäytynyt kättelemässä häntä lavalla ja sanonut väitetysti, ettei halua teeskennellä tunteitaan Walkeria kohtaan.

Osa Fitzwaterin suurimmista sponsoreista on jo päättänyt yhteistyön miehen kanssa. Näihin kuuluvat raportoidusti ainakin RAW ja Elev8 Foods.

Pahoittelut

Fitzwater on pahoitellut käytöstään Instagram-julkaisussaan. Hän kuvaili toimineensa luonteensa vastaisesti ja ottavansa täyden vastuun tapahtuneesta.

– Häviäminen on aina ollut minulle vaikeaa, mutta viimeiset pari vuotta olen tehnyt kovasti töitä tullakseni paremmaksi versioksi itsestäni ja oppiakseni käsittelemään näitä hetkiä paremmin. Olen ammattilainen, enkä tuossa hetkessä edustanut itseäni tai tiimiäni, Fitzwater pui Generation Ironin mukaan.

Fitzwater on sittemmin muuttanut Instagram-tilinsä yksityiseksi.

Kehonrakennuslegenda, seitsenkertainen Mr. Olympia -voittaja Phil Heath on lausunut, ettei hän voi hyväksy huonoa urheiluhenkeä ja epäkunnioittavaa käytöstä muttei myöskään "mentaliteettia, jossa yritetään tuhota jonkun elämä tai ura yhdessä hetkessä".

Heathin mukaan mielenterveydestä ei puhuta kehonrakennuksessa riittävästi, ja tämän pitää muuttua.

Ammattikehonrakentaja Iain Valliere puolestaan arvelee Fitzwaterin "anteeksiantamattoman" ylireagoinnin johtuneen sekamelskasta stressiä, kilpailupaineita, traumoja ja anabolisten aineiden käyttöä. Hänestä on kuitenkin ollut "kuvottavaa" seurata, millaisen ryöpyn Fitzwater on sosiaalisessa mediassa niskaansa saanut.

– Toivon, että hän saa tarvitsemaansa apua, muuttaa perspektiiviään ja palaa nauttimaan uskomattomasta urasta, jota hän pystyy tekemään, Valliere ruoti Instagramissa.