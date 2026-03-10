Startup-yritys kehittää monipuolista kuntoilulaitetta, jonka tarkoituksena on auttaa astronautteja pysymään kunnossa pitkäkestoisilla avaruuslennoilla. Asiasta uutisoi Reuters.

Kansainvälisellä avaruusasemalla (ISS) hypätessä ihminen ei laskeudu takaisin lähtöpaikkaansa. Siksi esimerkiksi kyykkyliikkeen tekemisestä lisäpainon kanssa ei ole hyötyä, jos tavoite on vahvistaa jalkojen lihaksia.

Brittiläinen Physical Mind London on kehittänyt ongelmaan ratkaisun, joka ei yrityksen toimitusjohtajan mukaan vaadi sellaista painavaa ja kallista järjestelmää, joka nykyisin on ISS:llä.

– Nykyään juoksijoiden alla ISS:llä on pakko olla 900 kilon järjestelmä, joka vaimentaa syntyvää tärinää. Tämä ei sitä vaadi, vaan laite mitätöi voiman ainutlaatuisella mutta yksinkertaisella rakenteellaan, toimitusjohtaja John Kennett vakuuttaa Reutersille.

Kennettin mukaan HIFIm-nimeä kantava laite mahdollistaa 300 eri liikkeen suorittamisen avaruudessa. Nimi on lyhenne ilmaisusta high frequency impulse for microgravity, eli vapaasti suomennettuna "korkeataajuisia impulsseja mikropainovoimaa varten".

Tutkimusta mikropainovoimassa

Painottomassa tilassa ihmisten lihakset surkastuvat ja luut haurastuvat nopemmin kuin maassa, joten vastusharjoittelu avaruudessa on tärkeää.

Videolta voi nähdä, miten yritys tutki laitteen käyttöä niin sanottujen parabolisten koelentojen avulla, jossa lentokone viedään putoamisliikkeeseen.

Sekä Britannian että koko Euroopan avaruusjärjestöt olivat mukana testilennoissa. Euroopan avaruusjärjestö ESA kuvaa vastaavia lentoja nettisivuillaan.

– Koneen nokan osoittaessa noin 47 astetta yläviistoon, vedetään moottoreiden työntövoima niin pieneksi, että se kumoaa vain koneen ilmanvastuksen aiheuttaman hidastumisen. Siitä alkaen aina hetkeen, jolloin lentäjät suoristavat jälleen koneen lentoradan, vallitsee koneen sisällä mikropainovoima, ESA kertoo.

Testilennoista syntyy vertailukelpoista dataa, koska myös ISS on putoamisliikkeessä suhteessa maahan, mutta sen kova sivuttainen, lähes 28 000 kilometrin tuntivauhti estää sitä koskaan putoamasta maahan.

Asema siis ikään kuin putoaa jatkuvasti maapallon ympäri vajaan 400 kilometrin korkeudessa maanpinnasta, jossa ilmanvastus on minimaalinen.

Katso video testilennoilta yltä!

Lue myös: