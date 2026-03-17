Podcast: Ellen Jokikunnaksen poika huolestui Petteri Orposta: "Onko sillä yhtään kavereita?" | MTV Uutiset





Podcast: Ellen Jokikunnaksen Ralph-poika huolestui Petteri Orposta: "Onko sillä yhtään kavereita?" 2:08 Videolla: Näin pääministerille buuattiin Kansalaistorilla – Petteri Orpo: "Surullista" Julkaistu 17.03.2026 08:00 Alexia Tänav alexia.tanav@mtv.fi Ellen Jokikunnas kertoo Terveisiä perheestä -podcastissa, että hänen poikaansa Ralphia jäi askarruttamaan, onko buuauksen kohteena olleella pääministeri Petteri Orpolla yhtään ystävää. Ellen Jokikunnas palaa hänen ja Heikki Paasosen luotsaaman, Podme-palvelussa ilmestyvän Terveisiä perheestä -podcastin tuoreessa jaksossa naistenpäivän tapahtumiin. Jokikunnas, hänen puolisonsa Jari Rask ja heidän poikansa Ralph osallistuivat naistenpäivän marssille sunnuntaina 8. maaliskuuta. Itse marssin jälkeen perhe jäi kuuntelemaan puheita Helsingin kansalaistorille. Yksi tapahtuman puhujista oli pääministeri Petteri Orpo, joka

sai puheensa aikana yleisöltä valtavan buuausvyöryn

.

Yleisön reaktio hämmensi Ralphia, joka oli vain hetkeä aiemmin tavannut Orpon.

– Olemme siinä lavan takana ja meidän Ralph kysyy, että miksi nuo ihmiset buuaavat tuolle pojalle. Siinä kohtaa Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen päättää pitää lapselleni pienen yhteiskuntaopin tunnin, Jokikunnas kertoo.

– Millariikka selittää, että Ralph, se johtuu siitä, että tuo poika, jolle buuataan, on tehnyt sellaisia tosi tyhmiä päätöksiä, ja nämä ihmiset ovat sitä mieltä, ettei hän ole hoitanut työtään kauhean hyvin, hän jatkaa.



Asia jäi askarruttamaan Ralphia, ja hän palasi tapahtuneeseen vielä kotimatkalla. Ralph kysyi äidiltään "siitä pojasta, josta kukaan ei tykännyt".

– Selitin, että hän on meidän pääministerimme ja sen hallituksen pomo, joka tekee kaikenlaisia päätöksiä. Päätökset ovat johtaneet siihen, että esimerkiksi joillakin naisilla ihmisoikeudet alentuvat, Jokikunnas sanoo ja kertoo maininneensa esimerkkinä työelämään liittyvän epätasa-arvon.

– Hän kysyi, että onko sillä sitten edes yhtään kavereita. Sanoin, että kyllä hänellä varmasti on kavereitakin, mutta politiikka on sellaista, että toiset tykkäävät ja toiset vihaavat tosi paljon.

Ralph oli vanhempiensa kanssa naistenpäivän marssilla.