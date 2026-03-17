Urheilu MM-Ralli Etusivu Aikataulu ja tulokset MM-pisteet Valmistajien MM-pisteet Sebastien Ogieria koetellaan nyt monella tapaa – "Miten paljon valmis yrittämään?" Julkaistu 17.03.2026 06:55 Ossi Karvonen MTV Urheilun asiantuntijat nostavat Elfyn Evansin selväksi mestarisuosikiksi rallin MM-sarjassa kolmen osakilpailun jälkeen. Kenian osakilpailulla saattoi olla iso vaikutus Sebastien Ogierin mestaruushaaveisiin.

MTV Katsomossa! Kroatian MM-ralli 9.–12.4. Kaikki suorat ajolähetykset MTV Maxilla ja MTV Katsomossa kaudella 2026. Toyota-kuski Evansilla oli alla kakkossija ja voitto Monte Carlosta sekä Ruotsista ennen Kenian haastavaa MM-rallia. Siellä brittitähti koki keskeytyksen, mutta raapi tärkeät kuusi pistettä sunnuntain erikoiskokeilta. MTV Urheilun asiantuntija Jari Ketomaa on nähnyt viisi kertaa MM-kakkoseksi sijoittuneessa Evansissa muutoksen tällä kaudella. "Raivokkaan näköinen taistelija" ei Ketomaan mukaan hyväksy nyt enää itseltään huonoja kisoja. Evans pääsee MM-sarjan johdossa kahden asvalttikisan, Kroatian ja Kanariansaarten, etapille. Näissä kilpailuissa ensimmäisestä starttipaikasta on lähtökohtaisesti hyötyä.

– Odotan kummastakin voittoa Evansille, toinen asiantuntija Janne Ferm linjaa.

Vaikka Toyotalle ryminällä tullut Oliver Solberg on tällä hetkellä MM-kakkosena, Ketomaa ja Ferm eivät suostu nostamaan ruotsalaista vielä MM-suosikkien joukkoon. Fermin mielestä Solbergin otteissa on edelleen liian suuret riskitasot.

Viime kaudella yhdeksännen MM-tittelinsä vajaalla kisaohjelmalla voittanut ja tälle kaudelle samoilla tavoitteilla lähtenyt Sebastien Ogier koki Keniassa ison takaiskun. Hän sai saaliiksi vain kahdeksan MM-pistettä keskeytyksen seurauksena. Nyt ero Evansiin on 40 pistettä.

Toisaalta vuosi sitten tässä vaiheessa kautta ero oli vielä enemmän, 55 pinnaa.

Ketomaa spekuloi, että Kenialla saattoi silti olla iso vaikutus ranskalaisen mestaruusmotivaatioon.

– Ajattelin, että Jos Ogier täällä pärjää, niin sitten häneltä tulee tosi raju isku loppukauteen. Nyt kun tämä kisa ei mennyt ihan puikkariin eli tuli pistereikä, ja mielestäni Ogier ei ole siinä vauhdissa tällä hetkellä, mikä oikeuttaisi mestaruuteen, niin katsotaan, miten paljon hän on valmis yrittämään, Ketomaa pyörittelee.

Yksi pieni näpäytys Ogierille tuli myös Kenian sunnuntaipäivässä: Solberg voitti ranskalaisen nenän edestä niin päätöspäivän minikisan kuin Power Stagenkin. Nämä ovat harvinaisia tappioita ranskalaissuuruudelle.

– Solberg on juuri nyt piikki Ogierin lihassa, Ferm heitti viitaten Toyota-kuskien sisäiseen nopeustaistoon.

MM-sarja jatkuu Kroatiassa 9. huhtikuuta.

