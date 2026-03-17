MTV Urheilun asiantuntijat nostavat Elfyn Evansin selväksi mestarisuosikiksi rallin MM-sarjassa kolmen osakilpailun jälkeen. Kenian osakilpailulla saattoi olla iso vaikutus Sebastien Ogierin mestaruushaaveisiin.
Toyota-kuski Evansilla oli alla kakkossija ja voitto Monte Carlosta sekä Ruotsista ennen Kenian haastavaa MM-rallia. Siellä brittitähti koki keskeytyksen, mutta raapi tärkeät kuusi pistettä sunnuntain erikoiskokeilta.
MTV Urheilun asiantuntija Jari Ketomaa on nähnyt viisi kertaa MM-kakkoseksi sijoittuneessa Evansissa muutoksen tällä kaudella. "Raivokkaan näköinen taistelija" ei Ketomaan mukaan hyväksy nyt enää itseltään huonoja kisoja.
Evans pääsee MM-sarjan johdossa kahden asvalttikisan, Kroatian ja Kanariansaarten, etapille. Näissä kilpailuissa ensimmäisestä starttipaikasta on lähtökohtaisesti hyötyä.