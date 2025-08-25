Japanilainen kävely trendaa – mistä on kyse?

Parantaako "japanilainen kävely" terveyttä? Tätä mieltä asiantuntija on someilmiöstä.

Tiktokissa trendaava japanilainen kävely saa asiantuntijoilta positiivista palautetta, kertoo Time.

Kymmenen miljoonaa katsojaa kerännyt personal trainerin video lupaili japanilaisesta kävelystä kymmenkertaisia etuja pelkän 10 000 askelen kävelemisen sijaan.

Mitä on japanilainen kävely?

Japanilaisessa kävelyssä kävellään ensin kovaa kolme minuuttia, sitten rennommin kolme minuuttia. Sykliä toistetaan puolen tunnin ajan neljästi viikossa.

Japanilainen kävely ei siis ole uusi asia, vaan se on käytännössä intervallitreeniä. Nimensä se on saanut Japanissa suoritetusta tutkimuksesta.

Tutkimuksessa osanottajia ohjeistettiin kävelemään kovaa vauhtia 30 minuuttia päivässä yli neljä kertaa viikossa viiden kuukauden ajan. Timen mukaan kukaan ei suorittanut ohjelmaa loppuun, koska se koettiin sekä liian tylsäksi että vaikeaksi. Tämä sai tutkimustiimin testaamaan intervallikävelyä, jossa rentous ja kova treeni vaihtelevat.

246 keski-ikäisen koehenkilön ryhmässä esimerkiksi jalkojen voima ja lihakset sekä kunto kohenivat osanottajilla, jotka kykenivät seuraamaan "japanilaiskävelyohjelmaa" viiden kuukauden ajan.

Vaihteleva intervallitreeni "eduksi terveydelle"

"Japanilaistyylisessä" kävelyssä on etunsa.

– Intervallitreenissä liikutaan vuorotellen rankasti ja kevyesti. Samalla sydämen syke nousee ja laskee. Verenkierto lihaksiin lisääntyy. Intervallitreeni on eduksi terveydelle, Michiganin yliopiston Laura Richardson totesi Timelle.

Aiemmassa tutkimuksessa intervallitreeniä harrastaneet seitsemänkymppiset olivat erityisen hyvässä kunnossa. Toisen selvityksen mukana nimenomaan rivakka kävelytyyli voisi tuoda lisää elinvuosia.

Tutkimuksessa osanottajat kävelivät rankasti, kun he kävelivät käyttäen 70 prosenttia aerobisesta huippukapasiteetistaan.

Richardsonin mukaan 70 prosentin tehon tunnistaa arjessa siitä, että henkilö hengittää raskaasti ja hänen sydämensä hakkaa, mutta hän kykenee silti keskustelemaan.

Alussa ei tarvitse kyetä kävelemään kolmea minuuttia tai puolta tuntia. Kehoa voi kouluttaa esimerkiksi kävelemällä aluksi vain minuutin täydellä teholla.

30 minuutin lenkki joka tapauksessa hyödyksi

Lääkäri Suzanne Wylie totesi Huffington Postille, että myös vaatimattomalla vauhdilla suoritettu 30 minuutin kävely tuo terveysetuja. Se voi esimerkiksi auttaa hallitsemaan verenpainetta ja painoa sekä vähentämään sydänsairauksien riskiä.

– Säännöllinen liikunta vahvistaa lihaksia ja luita, mikä on ratkaiseva asia osteoporoosin ehkäisemisessä ja liikkuvuuden säilyttämisessä samalla, kun ikäännymme, Wylie kuvasi.

Pienikin kävelypyrähdys voi edistää terveyttä. Jo vuonna 2024 hehkutettiin "mikrokävelyitä" eli nopeita liikuntapyräyksiä pitkin päivää.

Proceedings of the Royal Society B -lehdessä julkaistun kooltaan pienen tutkimuksen mukaan 10–30 sekunnin kävelyryppäät, joiden välillä pidettiin taukoja, saivat henkilön käyttämään enemmän energiaa kuin saman matkan käveleminen yhtäjaksoisesti.

