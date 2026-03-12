Jo pienillä parannuksilla ravitsemukseen, uneen ja liikuntaan voi olla suuri vaikutus pitkäaikaissairauden kulkuun ja elämänlaatuun sairauden kanssa.

Suomessa kroonisiksi eli pitkäaikaisiksi kansantaudeiksi katsotaan sydän- ja verisuonitaudit, diabetes, astma ja allergia, krooniset keuhkosairaudet, syöpäsairaudet, muistisairaudet, tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet ja mielenterveyden ongelmat.

Kansansairauksien hoidossa ravitsemuksella, unella ja liikkumisella voi tehdä merkittäviäkin muutoksia siihen, miten sairaus etenee ja millaista arki on sairauden kanssa.

Mutta sen sijaan, että sairastuneen pitäisi turvautua erityisiin dieetteihin tai treeneihin, riittää virallisten ravitsemus- ja liikuntasuositusten noudattaminen sen lisäksi, että sairauttaan hoitaa myös muiden lääkärin ohjeiden mukaan.

Ruokavalion ei tarvitse perustua kieltoihin

Kansallisten ravitsemussuositusten mukainen ruokavalio sopii hyvin myös pitkäaikaissairaille, kertoi Diabetesliiton ravitsemusterapeutti Eija Ruuskanen Huomenta Suomessa.

– Suositusten mukainen ruoka eli runsaasti kasviksia, kuitupitoisia hiilihydraatteja, pehmeää rasvaa ja vähän suolaa sopii erittäin hyvin esimerkiksi tyypin 2 diabeteksen tai sydän- ja verisuonitautien hoitoon, Ruuskanen kertoo.

Ruokavalion ei tarvitse siis sairaudenkaan kanssa perustua kieltolistoihin vaan ennemmin voi miettiä, miten voi lisätä edellä mainittuja hyviä asioita syömiseensä.

– On tärkeää sallia itselleen myös hyvän mielen hemmotteluhetkiä. Se auttaa jaksamaan arjessa ja pitkäaikaissairauden hoidossa, Ruuskanen sanoo.

Esimerkiksi lisättyä suolaa ja sokeria ei kukaan tarvitse, mutta hemmotteluhetket ovat silti sallittuja.

– Ruokavalion kokonaisuus ratkaisee. Yksittäisiä ruoka-aineita ei tarvitse täysin kieltää vaan määrällä ja toistuvuudella on merkitystä, vahvistaa Diabetesliiton asiantuntijaylilääkäri Elina Pimiä.

Riittävä uni tukee hyviä ruokavalintoja

Myös uni ja palautuminen ovat keskeisiä tekijöitä pitkäaikaissairauksien hallinnassa.

Huonosti nukuttu yö vaikuttaa hormonitasapainoon, ruokavalintoihin ja jaksamiseen.

– Jos uni on huonoa ja on väsynyt, ei jaksa tehdä järkeviä ruokavalintoja. Unirytmi ja ruokarytmi helpottavat arkea ja tukevat sairauksien hoitoa, Ruuskanen sanoo.

– Uni vaikuttaa elimistön hormonitoimintaan: melatoniini, kortisoli ja adrenaliini säätelevät muun muassa verensokeria ja sydämen rytmiä. Stressaantunut ja väsynyt ihminen valitsee helpommin epäterveellisiä ruokia, mikä voi vaikeuttaa sairauksien hallintaa, Pimiä kertoo.

Liikuntasuosituksia ei tarvitse rehkiä täyteen

Liikunnalla on tutkitusti suuri merkitys pitkäaikaissairauksien ehkäisyssä ja hoidossa.

Kansallisten suositusten mukaan reipasta liikuntaa tulisi olla vähintään kaksi ja puoli tuntia viikossa tai vaihtoehtoisesti puolitoista tuntia rasittavampaa liikuntaa.

Lisäksi lihaskuntoa kannattaa harjoittaa pari kertaa viikossa.

Pimiä kuitenkin korostaa, että myös kevyt liikuskelu, ulkoilu ja arkiaktiivisuus ovat hyödyllisiä.

– Erityisesti iäkkäillä tai huonokuntoisilla pienikin liike auttaa elimistö selviämään paremmin.

– Tosi moni pyrkii tekemään liian isoja muutoksia, jolloin uupuu niiden alle. Tärkeintä on, että edes liikuskellaan, eikä tavoitella täydellisyyttä. Pienet onnistumiset ja hyvä mieli siitä, että on tehnyt jotain, ovat tärkeitä, Pimiä rohkaisee.

Katso myös: Arto Lukkari on elänyt jo 60 vuotta diabeteksen kanssa

9:03 Arto Lukkari osoitti lääkäreiden olleen väärässä: hän on elänyt tyypin 1 diabeteksen kanssa jo 60 vuotta. Videolla Diabetesliiton asiantuntijalääkäri Elina Pimiä kertoo, miten tyypin 1 diabetes eroaa tyypin 2 diabeteksesta.