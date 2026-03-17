Yksityishenkilöillä eniten ilmoituspuutteita oli kryptotuloissa. Myös sosiaalisen median tuloja jää yhä ilmoittamatta.

Ilmoittamattomia veroja ja perusteettomia vähennyksiä löydettiin viime vuonna yli miljardin euron edestä, kertoo Verohallinto. Määrä on kaksi kertaa enemmän kuin toissa vuonna.

Verohallinnon mukaan tulosta kasvattivat sekä parantunut kohdevalinta että muutamat poikkeuksellisen suuret tapaukset. Valvonnassa löytyi sekä ilmoittamattomia tuloja että perusteetta vaadittuja vähennyksiä. Valtaosa laiminlyönneistä paljastui verotarkastuksissa.

Yritysten perusteettomasti maksamia verottomia matkakustannusten korvauksia ja päivärahoja löydettiin valvonnassa 1,5 miljoonan euron edestä. Perusteettomien matkakulukorvausten maksaminen on yleistä: 90 prosentissa valvotuista yrityksistä löytyi tarkoituksenhakuista väärinkäyttöä.

Verottomien matkakustannuskorvausten maksaminen matkoista, joita ei ole tapahtunut, on tarkoituksenhakuista ja jatkuva väärinkäytösilmiö erityisesti osakeyhtiöissä, Verohallinnon ohjaus- ja valvontajohtaja Sanna Savolainen kertoo tiedotteessa.

– Yhtiö maksaa osakkaalle tekaistuja matkakulukorvauksia palkan sijaan, jolloin vältytään palkan sivukuluilta ja verojen maksamiselta. Yrittäjällä on palkansaajaa parempi mahdollisuus maksaa suorituksia perusteettomasti omasta yhtiöstään.

Kryptojen ja vaikuttamistulojen kanssa ongelmia

Verohallinto teki viime vuonna yksityishenkilöiden verotettaviin tuloihin lisäyksiä 75,4 miljoonan euron edestä. Eniten ilmoituspuutteita oli kryptotuloissa, joihin Verohallinto teki valvonnan perusteella 34 miljoonan euron lisäyksen. Se tarkoittaa 11 miljoonaa euroa enemmän maksettavaa veroa.

Ilmoittamattomia kryptovaroja löytyi valvonnassa yli kaksinkertaisesti toissa vuoteen verrattuna. Verohallinnon mukaan suurin syy kasvuun on se, että tuloista saadaan yhä kattavammin tietoja. Ensi vuoden alusta suomalaiset kryptovarapalveluiden tarjoajat alkavat myös ilmoittaa tietoja kryptovarojen ostoista, myynneistä ja siirroista suoraan Verohallinnolle.

Myös sosiaalisen median tulojen ilmoittamisessa on edelleen puutteita. Näihin Verohallinto teki yli 4 miljoonan euron lisäyksen, mikä tarkoittaa noin 1,3 miljoonaa euroa lisää maksettavaa veroa. Kyse on keskimäärin useamman kymmenentuhannen henkilön ilmoittamatta jättämistä tuloista.