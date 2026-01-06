Kuntokeskus Liikun kävijätilastoista ei löydy tukea käsitykselle, että tammikuussa aloitettu saliharjoittelu tyssäisi heti helmikuussa.
Uusi vuosi, uusi minä.
Vuodenvaihteen ryhtiliikkeet ja lupaukset liikunnallisemmasta arjesta näkyvät tyypillisesti ruuhkana kuntokeskuksissa. Käsitys siitä, että uusien kuntoilijoiden innostus lopahtaa heti alkuunsa, saattaa kuitenkin olla myytti.
Ainakin käsitystä ravistelevat Kuntokeskus Liikun kävijätilastot, joiden mukaan viime vuoden tammikuussa keskuksen saliasiakkaiksi liittyneistä 70 prosenttia jatkoi treenaamista vielä kesäkuussa. Liikku tilastoi treenien kuukausittaista määrää per asiakas.
– Olemme huomanneet tämän trendin kehittyvän jo koko 15 vuoden ajan, kun Liikku on ollut olemassa, kertoo toimitusjohtaja Johanna Riihijärvi STT:lle.
Liikulla on Suomessa yli 70 toimipistettä ja lähes 90 000 jäsentä, joiden keski-ikä on 34 vuotta. Viime vuonna keskuksissa tehtiin yli viisi miljoonaa treeniä.
Treenimäärät ovat Liikun tilastojen mukaan korkeimmillaan heti vuoden alussa. Kesäkuussa ja heinäkuussa treenitahti laskee kaikilla kuntokeskuksen asiakkailla.
– Kesällä tykätään liikkua paljon myös ulkona. Lihaskuntoharjoittelua jätetään silloin ehkä vähän vähemmälle, Riihijärvi arvelee.
Vuoden alku tuo paljon uusia harrastajia, mutta samalla myös olemassa olevien jäsenien harrastustiheys nousee.
– Ihmisillä on luontainen halu aloittaa uusi elämä aina vuoden alussa, kuukauden alussa ja jopa viikon alussa. Eli meillä on selkeästi huomioita myös siitä, että alkuviikosta on enemmän treenejä.