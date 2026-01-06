



Lopahtaako uudenvuoden liikuntalupaus heti alkuunsa? Asiantuntija kertoo, miten se muuttuu elämäntavaksi 6:58 Lupaatko itsellesi elää ensi vuonna terveellisemmin? Näin pääset liikkeelle. Julkaistu 06.01.2026 08:18 MTV LIFESTYLE – STT Kuntokeskus Liikun kävijätilastoista ei löydy tukea käsitykselle, että tammikuussa aloitettu saliharjoittelu tyssäisi heti helmikuussa. Uusi vuosi, uusi minä.



Vuodenvaihteen ryhtiliikkeet ja lupaukset liikunnallisemmasta arjesta näkyvät tyypillisesti ruuhkana kuntokeskuksissa. Käsitys siitä, että uusien kuntoilijoiden innostus lopahtaa heti alkuunsa, saattaa kuitenkin olla myytti.



Ainakin käsitystä ravistelevat Kuntokeskus Liikun kävijätilastot, joiden mukaan viime vuoden tammikuussa keskuksen saliasiakkaiksi liittyneistä 70 prosenttia jatkoi treenaamista vielä kesäkuussa. Liikku tilastoi treenien kuukausittaista määrää per asiakas.



– Olemme huomanneet tämän trendin kehittyvän jo koko 15 vuoden ajan, kun Liikku on ollut olemassa, kertoo toimitusjohtaja Johanna Riihijärvi STT:lle. Lue myös: Unohda tipaton tammikuu ja epärealistiset painotavoitteet: Näistä uudenvuodenlupauksista pystyt pitämään kiinni Liikulla on Suomessa yli 70 toimipistettä ja lähes 90 000 jäsentä, joiden keski-ikä on 34 vuotta. Viime vuonna keskuksissa tehtiin yli viisi miljoonaa treeniä.



Treenimäärät ovat Liikun tilastojen mukaan korkeimmillaan heti vuoden alussa. Kesäkuussa ja heinäkuussa treenitahti laskee kaikilla kuntokeskuksen asiakkailla.



– Kesällä tykätään liikkua paljon myös ulkona. Lihaskuntoharjoittelua jätetään silloin ehkä vähän vähemmälle, Riihijärvi arvelee.



Vuoden alku tuo paljon uusia harrastajia, mutta samalla myös olemassa olevien jäsenien harrastustiheys nousee.



– Ihmisillä on luontainen halu aloittaa uusi elämä aina vuoden alussa, kuukauden alussa ja jopa viikon alussa. Eli meillä on selkeästi huomioita myös siitä, että alkuviikosta on enemmän treenejä.

Uudenvuodenlupaus on heikko lanka

Turun yliopiston ja Paavo Nurmi -keskuksen liikuntalääketieteen professori Olli Heinonen yllättyy kuullessaan STT:ltä Liikun kävijätilastoista, joiden mukaan alkuvuoden uusien asiakkaiden innostus jatkuisi jopa kuukausia.



– Olen yllättynyt, mutten tietenkään kiistä tietoa. Hienoa, jos heillä homma pyörii noin hyvin. Veikkaan, että osa tammikuun aloittajista onkin "kokeneempia" liikunnan harrastajia.



Heinosella on vuosikymmenien kokemus siitä, miksi liian vähän liikkuvien on vaikea muuttaa elämäntapaansa aktiivisemmaksi.



– Se on tosi haastavaa sen takia, että pitää tehdä elämäntapamuutos ja elämäntapa on tapa elää. Eli pitäisi muuttaa sitä, mihin on mukautunut.



Heinonen kuvailee ihmisten helposti ajattelevan, että kun muut tekevät nyt uudenvuodenlupauksia ja minun pitäisi vähän liikuntaa lisätä, teen sellaisen lupauksen, että rupean liikkumaan.



– Se on aika heikko lanka viemään eteenpäin.

Itselleen kannattaa olla armollinen

Millä keinoin liikunnan sitten saisi pysyväksi osaksi elämää?



Ensin pitää oivaltaa, mitä liikkuminen ja liikunta todella tarkoittavat, sanoo Heinonen. Aina ei tarvita juoksukoulua tai kuntokeskuksen ryhmäliikuntaa viisi kertaa viikossa.



– Liikkuminen voi olla ihan sitä, että liikkuu. Eli lisätään arkipäivään vaikka vähän enemmän kävelyä. On helpompi löytää 15 minuuttia kävelyyn kuin puolitoista tuntia kuntosalitreeniin, Heinonen sanoo.



– Olennaista on löytää itselle mieluisin tapa liikkua, olivatpa ajan trendit mitä hyvänsä.

Tavoitteet on syytä asettaa maltillisesti, sillä muuten yksi flunssa tai muu takapakki voi saada heittämään hanskat tiskiin. Heinonen neuvoo etenemään pienin askelin.



– Itselle kannattaa olla armollinen. Annetaan pikkusormi liikunnalle ja toivotaan, että se voisi viedä vähän enemmänkin, hän kuvailee ja muistuttaa, että jokainen päivä on hyvä päivä aloittaa liikunnallisempi elämä.



Jos vuodenvaihteessa annettu lupaus ei toteudu, ei siis kannata odottaa vuotta yrittääkseen uudelleen.

